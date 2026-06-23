https://sputnik-georgia.ru/20260623/parlament-gruzii-zaslushal-otchet-narodnogo-zaschitnika-o-pravakh-cheloveka-299296893.html

Парламент Грузии заслушал отчет Народного защитника о правах человека

Парламент Грузии заслушал отчет Народного защитника о правах человека

Sputnik Грузия

Недовольство правящей партии вызвала часть, которая касалась оценки Народного защитника акций протеста и критики правил акций протестов, принятых парламентом 23.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-23T23:32+0400

2026-06-23T23:32+0400

2026-06-23T23:51+0400

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народный защитник грузии

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Парламент принял к сведению отчет Народного защитника Грузии о состоянии прав и свобод человека в 2025 году, который вызвал критику со стороны представителей правящей силы "Грузинская мечта". Отчет омбудсмена касался различных тем, связанных с защитой прав человека, в том числе акций протеста, положения женщин, детей, лиц с ОВЗ, заключенных, пенсионеров и доступа к различным сервисам. Недовольство правящей партии вызвала часть, которая касалась оценки Народного защитника акций протеста и критики правил акций протестов, принятых парламентом, которые Народный защитник назвал чрезмерными. В то же время глава комитета по правам человека Рати Ионатамишвили отметил, что ситуация с правами человека значительно улучшилась по сравнению с 2012 годом. Что написано в отчете Обширная часть отчета посвящена случаям ненадлежащего обращения во время протестных акций 2024 и 2025 годов, а также их неэффективному расследованию, защите свободы выражения мнений, включая случаи увольнения государственных служащих, предположительно за публичное выражение политических и гражданских позиций. В документе уделяется внимание переполненности пенитенциарных учреждений, недостаткам механизмов условно-досрочного освобождения осужденных и системным проблемам в Министерстве внутренних дел. Согласно отчету, продолжают оставаться вызовом вопросы равенства, профилактики убийств женщин на почве ненависти, а также эффективного исполнения правосудия и правоохранительных функций по таким делам. В отчете рассматриваются языковые и информационные барьеры представителей национальных меньшинств, доступность программ содействия занятости и других государственных услуг, вопросы свободы вероисповедания. Среди социальных вопросов, в том числе в контексте права на здоровье, анализируются системные недостатки защиты прав пациентов; в аспекте трудовых прав – правовые гарантии обеспечения достойной оплаты труда; вопросы доступности воды и соответствия жилья социальным стандартам. Также в документе рассматривается правовое положение уязвимых групп – детей, лиц с инвалидностью и пожилых людей, которое усугубляется бедностью, неэффективностью механизмов выявления и реагирования на случаи насилия, пренебрежением гарантиями правовой защиты. Отдельная глава отчета посвящена повышению осведомленности и обучению правам человека. Освещается ситуация в сфере обороны, правовое положение ищущих убежища, вопросы обеспечения жильем экомигрантов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, парламент грузии, омбудсмен, народный защитник грузии