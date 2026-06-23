https://sputnik-georgia.ru/20260623/premer-gruzii-nazval-glavnyy-prioritet-v-borbe-s-oppozitsiey-299290876.html

Премьер Грузии назвал главный приоритет в борьбе с оппозицией

Премьер Грузии назвал главный приоритет в борьбе с оппозицией

Sputnik Грузия

Правящая партия ранее уже подала иск в Конституционный суд Грузии об упразднении ведущих оппозиционных партий для "оздоровления политической системы страны" 23.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-23T19:20+0400

2026-06-23T19:20+0400

2026-06-23T19:20+0400

единое национальное движение

нанука жоржолиани

михаил саакашвили

ираклий кобахидзе

новости

грузия

политика

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Главной задачей правящей партии "Грузинская мечта" является полная нейтрализация к 2028 году партий, принадлежащих к крылу "Единого национального движения", заявил премьер-министр Грузии и глава правящей силы Ираклий Кобахидзе. Правящая партия ранее уже подала иск в Конституционный суд Грузии об упразднении ведущих оппозиционных партий для "оздоровления политической системы страны". Между тем в "Едином национальном движении" с подачи ее основателя, ныне осужденного экс-президента страны Михаила Саакашвили, стартовал новый виток разногласий, связанный с назначением нового председателя партии. "Самое интересное то, что эти люди не хотят друг друга и хотят, чтобы общество хотело их. Это немыслимо. Когда вы не хотите друг друга, общество не может хотеть вас. Это очень простая реальность, которая отразилась на выборах 2024, 2025, а также 2020 и 2021 годов. Они не смогли преодолеть эту реальность, что, в конечном счете, очень хорошо. Это радикальная оппозиция, антигосударственная группа, иностранные агенты. Соответственно, чем больше эта политическая сила будет подорвана, тем лучше для грузинской демократии и нашей политической системы. Наша главная задача – полностью нейтрализовать коллективное "национальное движение" к 2028 году. Они сами очень помогают нам в достижении этой цели, и спасибо каждому из них за это", – сказал Кобахидзе. "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением", в правящей партии называют "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением" партии, основанные выходцами из бывшей правящей партии "Единое национальное движение", и связанных с ней политиков. В список, помимо "Нацдвижения", входят "Коалиция за перемены", "Лело – Сильная Грузия", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели", "Дроа", "Федералисты" и другие. Решение Саакашвили стало неожиданностью для действующего председателя Тинатин Бокучава. По ее мнению, подобные импульсивные и непоследовательные шаги стали одной из причин нынешнего кризиса, в котором оказалась партия. В партии также заявили о непрозрачности принятия решений. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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единое национальное движение, нанука жоржолиани, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, новости, грузия, политика