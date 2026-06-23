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Противодействие политике непризнания распространится и на Европарламент – премьер Грузии
Противодействие политике непризнания распространится и на Европарламент – премьер Грузии
Sputnik Грузия
Задача Грузии – добиться признания суверенитета и территориальной целостности страны всеми, напомнил Ираклий Кобахидзе 23.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-23T13:14+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Европейский парламент, не признавая избранное правительство Грузии, не признает и ее суверенитет, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент не пригласил представителей парламента Грузии на заседание Межпарламентского комитета по вопросам расширения 24 июня. Пресс-служба Европарламента заявила, что Европарламент не признает ни легитимность грузинского парламента, ни шестого президента Михаила Кавелашвили, который был избран этим парламентом. На прошлой неделе Европарламент большинством голосов одобрил критическую резолюцию по Грузии. В ней выражается обеспокоенность "демократическим откатом в стране" и содержится призыв к введению санкций против представителей грузинских властей. Власти Грузии отметили, что такие резолюции "не имеют для них никакой ценности". Между тем правительство Грузии отмечает, что не намерено сворачивать с курса интеграции в ЕС и предпринимает все необходимые шаги для этого. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, брюссель, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, европарламент, еврокомиссия
Противодействие политике непризнания распространится и на Европарламент – премьер Грузии
Задача Грузии – добиться признания суверенитета и территориальной целостности страны всеми, напомнил Ираклий Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Европейский парламент, не признавая избранное правительство Грузии, не признает и ее суверенитет, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Европарламент не пригласил представителей парламента Грузии на заседание Межпарламентского комитета по вопросам расширения 24 июня. Пресс-служба Европарламента заявила, что Европарламент не признает ни легитимность грузинского парламента, ни шестого президента Михаила Кавелашвили, который был избран этим парламентом.
"Европейский парламент не признает суверенитет Грузии, всю территорию Грузии. Это их дело. Мы проводим политику противодействия непризнанию. Когда вы не признаете правительство, избранное народом, это означает посягательство на суверенитет страны. Мы будем противостоять этой политике, наша задача – добиться признания суверенитета и территориальной целостности Грузии всеми", – сказал премьер.
На прошлой неделе Европарламент большинством голосов одобрил критическую резолюцию по Грузии. В ней выражается обеспокоенность "демократическим откатом в стране" и содержится призыв к введению санкций против представителей грузинских властей. Власти Грузии отметили, что такие резолюции "не имеют для них никакой ценности".
Между тем правительство Грузии отмечает, что не намерено сворачивать с курса интеграции в ЕС и предпринимает все необходимые шаги для этого.
Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.
* Экстремистская организация, запрещенная в России