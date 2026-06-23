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Путин: Запад открыто заговорил о войне, но Россия готова дать отпор
Путин: Запад открыто заговорил о войне, но Россия готова дать отпор
Sputnik Грузия
Западные страны пока не дошли до того, чтобы бить по России со своей территории, заявил Путин 23.06.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Страны Запада теперь открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, об этом заявил президент страны Владимир Путин.Во вторник глава государства встретился в Кремлевском дворце с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.Он напомнил, что ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота.Для проведения милитаризации Запад использует лживые заявления о военной угрозе, якобы исходящей от России.При этом Путин отметил, что западные страны пока не дошли до того, чтобы бить по России со своей территории, они понимают, что будет ответный удар, об этом заявил президент Владимир Путин.Однако западные страны размещают у себя военные производства и направляют большие потоки вооружений в зону СВО.При этом, по словам Путина, набирают обороты те силы на Западе, которые не желают конфронтаций и хотят выстраивать отношения с Россией."Те политические силы, которые выступают за агрессию против России, те силы, которые выступают за то, чтобы накалять обстановку, вести дело к вооруженному конфликту, их рейтинг снижается, причем катастрофически", – подчеркнул президент.Он напомнил, что во все времена Россию провоцировали и обвиняли в агрессии, когда она защищала свои интересы. Однако Москва была вынуждена встать на защиту людей Донбасса и начать спецоперацию, когда Запад отказался от минских соглашений.По словам президента России, международная ситуация в настоящее время далека от стабильной, а в ряде регионов мира – в том числе на пространстве Евразии – повысился конфликтный потенциал.Путин обратил внимание, что Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Добиться этого можно лишь сформировав многополярную систему международных отношений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, политика, москва, донбасс, владимир путин, фсб, росгвардия
россия, в мире, политика, москва, донбасс, владимир путин, фсб, росгвардия
Путин: Запад открыто заговорил о войне, но Россия готова дать отпор
16:43 23.06.2026 (обновлено: 17:03 23.06.2026)
Западные страны пока не дошли до того, чтобы бить по России со своей территории, заявил Путин
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Страны Запада теперь открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, об этом заявил президент страны Владимир Путин.
Во вторник глава государства встретился в Кремлевском дворце с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.
Он напомнил, что ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота.
"... теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты", – сказал российский лидер.
Для проведения милитаризации Запад использует лживые заявления о военной угрозе, якобы исходящей от России.
При этом Путин отметил, что западные страны пока не дошли до того, чтобы бить по России со своей территории, они понимают, что будет ответный удар, об этом заявил президент Владимир Путин.
"Они пока не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать. Они понимают, что будет ответный удар. Все понимают или должны понимать", – сказал российский лидер.
Однако западные страны размещают у себя военные производства и направляют большие потоки вооружений в зону СВО.
При этом, по словам Путина, набирают обороты те силы на Западе, которые не желают конфронтаций и хотят выстраивать отношения с Россией.
"Те политические силы, которые выступают за агрессию против России, те силы, которые выступают за то, чтобы накалять обстановку, вести дело к вооруженному конфликту, их рейтинг снижается, причем катастрофически", – подчеркнул президент.
Он напомнил, что во все времена Россию провоцировали и обвиняли в агрессии, когда она защищала свои интересы. Однако Москва была вынуждена встать на защиту людей Донбасса и начать спецоперацию, когда Запад отказался от минских соглашений.
По словам президента России, международная ситуация в настоящее время далека от стабильной, а в ряде регионов мира – в том числе на пространстве Евразии – повысился конфликтный потенциал.
Путин обратил внимание, что Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Добиться этого можно лишь сформировав многополярную систему международных отношений.