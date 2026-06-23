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Путин: Запад открыто заговорил о войне, но Россия готова дать отпор

Путин: Запад открыто заговорил о войне, но Россия готова дать отпор

Sputnik Грузия

Западные страны пока не дошли до того, чтобы бить по России со своей территории, заявил Путин 23.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-23T16:43+0400

2026-06-23T16:43+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Страны Запада теперь открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, об этом заявил президент страны Владимир Путин.Во вторник глава государства встретился в Кремлевском дворце с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.Он напомнил, что ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота.Для проведения милитаризации Запад использует лживые заявления о военной угрозе, якобы исходящей от России.При этом Путин отметил, что западные страны пока не дошли до того, чтобы бить по России со своей территории, они понимают, что будет ответный удар, об этом заявил президент Владимир Путин.Однако западные страны размещают у себя военные производства и направляют большие потоки вооружений в зону СВО.При этом, по словам Путина, набирают обороты те силы на Западе, которые не желают конфронтаций и хотят выстраивать отношения с Россией."Те политические силы, которые выступают за агрессию против России, те силы, которые выступают за то, чтобы накалять обстановку, вести дело к вооруженному конфликту, их рейтинг снижается, причем катастрофически", – подчеркнул президент.Он напомнил, что во все времена Россию провоцировали и обвиняли в агрессии, когда она защищала свои интересы. Однако Москва была вынуждена встать на защиту людей Донбасса и начать спецоперацию, когда Запад отказался от минских соглашений.По словам президента России, международная ситуация в настоящее время далека от стабильной, а в ряде регионов мира – в том числе на пространстве Евразии – повысился конфликтный потенциал.Путин обратил внимание, что Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Добиться этого можно лишь сформировав многополярную систему международных отношений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, политика, москва, донбасс, владимир путин, фсб, росгвардия