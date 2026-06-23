https://sputnik-georgia.ru/20260623/pvo-sbila-bolee-140-ukrainskikh-bpla-nad-regionami-rossii-za-noch-299291102.html

ПВО сбила более 140 украинских БПЛА над регионами России за ночь

ПВО сбила более 140 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Sputnik Грузия

Украинские вооруженные формирования ежедневно пытаются атаковать российские регионы дронами самолетного типа 23.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-23T11:42+0400

2026-06-23T11:42+0400

2026-06-23T16:00+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн – Sputnik. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 143 беспилотных летательных аппарата ВСУ над российскими регионами, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Дроны противника были сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской и Астраханской областями.Помимо того, украинские беспилотники ликвидированы над Ставропольским и Краснодарским краями, Крымом, Адыгеей, Азовским и Черным морями.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы беспилотниками различного типа, в основном – самолетного.Одна из массированных атак на минувшей неделе была в ночь с 17 на 18 июня. Тогда дежурными средствами ПВО России были уничтожены 555 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, политика, крым, черное море, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины