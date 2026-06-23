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ПВО сбила более 140 украинских БПЛА над регионами России за ночь
ПВО сбила более 140 украинских БПЛА над регионами России за ночь
Sputnik Грузия
Украинские вооруженные формирования ежедневно пытаются атаковать российские регионы дронами самолетного типа 23.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-23T11:42+0400
2026-06-23T11:42+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн – Sputnik. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 143 беспилотных летательных аппарата ВСУ над российскими регионами, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Дроны противника были сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской и Астраханской областями.Помимо того, украинские беспилотники ликвидированы над Ставропольским и Краснодарским краями, Крымом, Адыгеей, Азовским и Черным морями.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы беспилотниками различного типа, в основном – самолетного.Одна из массированных атак на минувшей неделе была в ночь с 17 на 18 июня. Тогда дежурными средствами ПВО России были уничтожены 555 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, политика, крым, черное море, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, политика, крым, черное море, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
ПВО сбила более 140 украинских БПЛА над регионами России за ночь
11:42 23.06.2026 (обновлено: 16:00 23.06.2026)
Украинские вооруженные формирования ежедневно пытаются атаковать российские регионы дронами самолетного типа
ТБИЛИСИ, 23 июн – Sputnik. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 143 беспилотных летательных аппарата ВСУ над российскими регионами, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"В течение ночи в период с 20:00 мск (время совпадает с минским) 22 июня т.г. до 7:00 мск 23 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – говорится в сообщении.
Дроны противника были сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской и Астраханской областями.
Помимо того, украинские беспилотники ликвидированы над Ставропольским и Краснодарским краями, Крымом, Адыгеей, Азовским и Черным морями.
ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы беспилотниками различного типа, в основном – самолетного.
Одна из массированных атак на минувшей неделе была в ночь с 17 на 18 июня. Тогда дежурными средствами ПВО России были уничтожены 555 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.