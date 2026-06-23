https://sputnik-georgia.ru/20260623/rasshirenie-es-ne-yavlyaetsya-odnostoronnim-protsessom--glava-mid-gruzii-299284595.html

Расширение ЕС не является односторонним процессом – глава МИД Грузии

Расширение ЕС не является односторонним процессом – глава МИД Грузии

Sputnik Грузия

На Межпарламентском комитете по иностранным делам в Брюсселе будут обсуждать стратегию и динамику расширения Европейского союза 23.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-23T17:18+0400

2026-06-23T17:18+0400

2026-06-23T17:18+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Обсуждение вопроса расширения ЕС будет иметь смысл, если Грузия сможет повлиять на этот процесс, заявила министр иностранных дел страны Мака Бочоришвили. Европарламент не пригласил представителей парламента Грузии на заседание Межпарламентского комитета по вопросам расширения 24 июня. "Обсуждение расширения будет иметь смысл только в том случае, если мы будем иметь какое-то влияние на процесс расширения. Такого никогда не было, и мы видим, что некоторые подходы меняются. Это интересный процесс, за которым интересно следить, но то, как в конечном итоге будет развиваться процесс расширения, вызывает много вопросов. Будет ли Грузия участвовать в этом процессе, зависит также и от ЕС. Расширение не может быть односторонним, ни только для ЕС, ни только для Грузии", – сказала Бочоришвили. По ее словам, любые разговоры о расширении без страны, к которой они относятся, просто бессмысленны. "Пусть сами решат, насколько значимы и важны такие дискуссии, когда сторона, непосредственно участвующая в этом процессе, в них участия не принимает", – отметила Бочоришвили. На заседании Комитета Европарламента по иностранным делам (AFET) 24 июня 2026 года в Брюсселе будут обсуждать стратегию и динамику расширения Европейского союза. Повестка заседания разделена на две ключевые сессии, на которых участники обсудят текущую геополитическую ситуацию, новые возможности и ускорение интеграции стран-кандидатов, включая страны Западных Балкан, Украину и Молдову, а также роль парламентов в продвижении вступления в ЕС.Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении отложить до 2028 года вопрос открытия переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, украина, тбилиси, брюссель, мака бочоришвили, ираклий кобахидзе, европарламент, еврокомиссия