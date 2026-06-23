https://sputnik-georgia.ru/20260623/rossiya-gotova-vozobnovit-peregovory-po-ukraine-299282848.html

Россия готова возобновить переговоры по Украине

Россия готова возобновить переговоры по Украине

Sputnik Грузия

CША вроде бы отходят от претензий на роль эффективного посредника по Украине, наращивая санкционное давление на Россию, заметил Лавров 23.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-23T14:00+0400

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украина

обострение ситуации вокруг украины

россия

в мире

сергей лавров

мид россии

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время на той точке, на которой они остановились, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы готовы их возобновить в любое время на той точке, на которой они остановились", – сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.По его словам, CША вроде бы отходят от претензий на роль эффективного посредника по Украине, наращивая санкционное давление на Россию."Что касается Соединенных Штатов, то, насколько можно оценивать их действия, они вроде бы отходят от претензий на роль объективного посредника и следуют тому же курсу наращивания санкционного давления на Россию", – сказал Лавров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, сергей лавров, мид россии