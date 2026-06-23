https://sputnik-georgia.ru/20260623/rossiya-gotova-vozobnovit-peregovory-po-ukraine-299282848.html
Россия готова возобновить переговоры по Украине
Россия готова возобновить переговоры по Украине
Sputnik Грузия
CША вроде бы отходят от претензий на роль эффективного посредника по Украине, наращивая санкционное давление на Россию, заметил Лавров 23.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-23T14:00+0400
2026-06-23T14:00+0400
2026-06-23T16:00+0400
украина
обострение ситуации вокруг украины
россия
в мире
сергей лавров
мид россии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/0b/296153819_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_05d303a4f547d3d8e31d55e3c3653b51.jpg
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время на той точке, на которой они остановились, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы готовы их возобновить в любое время на той точке, на которой они остановились", – сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.По его словам, CША вроде бы отходят от претензий на роль эффективного посредника по Украине, наращивая санкционное давление на Россию."Что касается Соединенных Штатов, то, насколько можно оценивать их действия, они вроде бы отходят от претензий на роль объективного посредника и следуют тому же курсу наращивания санкционного давления на Россию", – сказал Лавров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/0b/296153819_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ec69cc58f1c430f44ea161a8e6847167.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, сергей лавров, мид россии
украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, сергей лавров, мид россии
Россия готова возобновить переговоры по Украине
14:00 23.06.2026 (обновлено: 16:00 23.06.2026)
CША вроде бы отходят от претензий на роль эффективного посредника по Украине, наращивая санкционное давление на Россию, заметил Лавров
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время на той точке, на которой они остановились, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы готовы их возобновить в любое время на той точке, на которой они остановились", – сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
По его словам, CША вроде бы отходят от претензий на роль эффективного посредника по Украине, наращивая санкционное давление на Россию.
"Что касается Соединенных Штатов, то, насколько можно оценивать их действия, они вроде бы отходят от претензий на роль объективного посредника и следуют тому же курсу наращивания санкционного давления на Россию", – сказал Лавров.