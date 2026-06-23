https://sputnik-georgia.ru/20260623/sboi-v-metro-tbilisi-iz-za-tekhneispravnosti-poezda-dvizhenie-po-pervoy-linii-narusheno-299278756.html

Сбои в метро Тбилиси: из-за технеисправности поезда движение по первой линии нарушено

Сбои в метро Тбилиси: из-за технеисправности поезда движение по первой линии нарушено

Sputnik Грузия

Пассажиры, в частности, не смогут доехать от "Вокзальной площади" до "Варкетили" 23.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-23T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Движение на первой линии на станции метро "Руставели" из-за технической неисправности поезда частично нарушено, сообщила Тбилисская транспортная компания. Пассажиры, в частности, не смогут доехать от "Вокзальной площади" до "Варкетили". "Мы обслуживаем пассажиров от станции метро "Театр Ахметели" до "Вокзальной площади". Временно мы не можем перевозить пассажиров от "Вокзальной площади" до "Варкетили". Как только мы переместим поврежденный поезд в тупик, движение возобновится в полном объеме", – отметила транспортная компания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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