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Сбои в метро Тбилиси: из-за технеисправности поезда движение по первой линии нарушено
Сбои в метро Тбилиси: из-за технеисправности поезда движение по первой линии нарушено
Sputnik Грузия
Пассажиры, в частности, не смогут доехать от "Вокзальной площади" до "Варкетили" 23.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-23T10:04+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Движение на первой линии на станции метро "Руставели" из-за технической неисправности поезда частично нарушено, сообщила Тбилисская транспортная компания. Пассажиры, в частности, не смогут доехать от "Вокзальной площади" до "Варкетили". "Мы обслуживаем пассажиров от станции метро "Театр Ахметели" до "Вокзальной площади". Временно мы не можем перевозить пассажиров от "Вокзальной площади" до "Варкетили". Как только мы переместим поврежденный поезд в тупик, движение возобновится в полном объеме", – отметила транспортная компания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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метро, грузия, тбилиси, новости, общество
метро, грузия, тбилиси, новости, общество

Сбои в метро Тбилиси: из-за технеисправности поезда движение по первой линии нарушено

10:04 23.06.2026 (обновлено: 10:28 23.06.2026)
© photo: Sputnik / StringerВагон поезда метро Тбилиси в тоннеле
Вагон поезда метро Тбилиси в тоннеле - Sputnik Грузия, 1920, 23.06.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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Пассажиры, в частности, не смогут доехать от "Вокзальной площади" до "Варкетили"
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Движение на первой линии на станции метро "Руставели" из-за технической неисправности поезда частично нарушено, сообщила Тбилисская транспортная компания.
Пассажиры, в частности, не смогут доехать от "Вокзальной площади" до "Варкетили".
"Мы обслуживаем пассажиров от станции метро "Театр Ахметели" до "Вокзальной площади". Временно мы не можем перевозить пассажиров от "Вокзальной площади" до "Варкетили". Как только мы переместим поврежденный поезд в тупик, движение возобновится в полном объеме", – отметила транспортная компания.
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