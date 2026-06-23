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Тбилиси принимает масштабный форум ООН по вопросам госслужбы
Тбилиси принимает масштабный форум ООН по вопросам госслужбы
Sputnik Грузия
Проведение такого форума в Тбилиси является международным признанием успешных реформ, которые Грузия проводит для развития доступных и эффективных госуслуг... 23.06.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Трехдневный масштабный Форум ООН по вопросам государственной службы (UN Public Service Forum 2026) стартовал в Тбилиси 23 июня. Форум государственной службы 2026 года пройдет 23-25 июня. Он посвящен теме "Преобразование государственных учреждений: продвижение инноваций, подотчетности, участия и инклюзивности". Участники форума уже находятся в Тбилиси. Делегатов принимал первый заместитель министра юстиции Бека Джамашвили. "У нас будет прекрасная возможность обменяться передовым опытом. Сегодня в Тбилиси прибыли представители более 100 государств со всех континентов, со всего мира", – заявил Джамашвили. Участники мероприятия обсудят такие вопросы, как цифровая трансформация, ответственное использование искусственного интеллекта, защита данных, инклюзивное управление, борьба с коррупцией, усиление участия граждан и улучшение доступа к государственным услугам. Как заявил замглавы Минюста, форум откроется выступлением министра юстиции и Генерального секретаря ООН, а главным докладчиком станет премьер-министр Ираклий Кобахидзе. "Мероприятие, рассчитанное на целый день, продолжится в интенсивном режиме как в форме пленарных заседаний, так и в рабочих группах. В нем примут активное участие лица, принимающие решения, политики, высокопоставленные должностные лица, а также эксперты в данной области и представители академических кругов", – сказал Джамашвили. Проведение Форума ООН по государственным услугам в Тбилиси является международным признанием успешных реформ, которые Грузия на протяжении многих лет проводит для развития доступных и эффективных государственных услуг, заявили власти.Также ежегодно 23 июня Форум отмечает День государственной службы ООН и проводит престижную церемонию вручения Премии Организации Объединенных Наций за государственную службу (UNPSA), отмечающую выдающиеся достижения и инновации в государственной службе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, оон
грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, оон
Тбилиси принимает масштабный форум ООН по вопросам госслужбы
11:12 23.06.2026 (обновлено: 11:27 23.06.2026)
Проведение такого форума в Тбилиси является международным признанием успешных реформ, которые Грузия проводит для развития доступных и эффективных госуслуг, заявили власти
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Трехдневный масштабный Форум ООН по вопросам государственной службы (UN Public Service Forum 2026) стартовал в Тбилиси 23 июня.
Форум государственной службы 2026 года пройдет 23-25 июня. Он посвящен теме "Преобразование государственных учреждений: продвижение инноваций, подотчетности, участия и инклюзивности".
Участники форума уже находятся в Тбилиси. Делегатов принимал первый заместитель министра юстиции Бека Джамашвили.
"У нас будет прекрасная возможность обменяться передовым опытом. Сегодня в Тбилиси прибыли представители более 100 государств со всех континентов, со всего мира", – заявил Джамашвили.
Участники мероприятия обсудят такие вопросы, как цифровая трансформация, ответственное использование искусственного интеллекта, защита данных, инклюзивное управление, борьба с коррупцией, усиление участия граждан и улучшение доступа к государственным услугам.
Как заявил замглавы Минюста, форум откроется выступлением министра юстиции и Генерального секретаря ООН, а главным докладчиком станет премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
"Мероприятие, рассчитанное на целый день, продолжится в интенсивном режиме как в форме пленарных заседаний, так и в рабочих группах. В нем примут активное участие лица, принимающие решения, политики, высокопоставленные должностные лица, а также эксперты в данной области и представители академических кругов", – сказал Джамашвили.
Проведение Форума ООН по государственным услугам в Тбилиси является международным признанием успешных реформ, которые Грузия на протяжении многих лет проводит для развития доступных и эффективных государственных услуг, заявили власти.
Ежегодно Форум служит площадкой для проведения всестороннего политического диалога между государственными чиновниками и министрами, специалистами и реформаторами в области государственного управления, экспертами гражданского общества и академических кругов, а также представителями международных и региональных организаций, направленных на достижение целей устойчивого развития (ЦУР).
Также ежегодно 23 июня Форум отмечает День государственной службы ООН и проводит престижную церемонию вручения Премии Организации Объединенных Наций за государственную службу (UNPSA), отмечающую выдающиеся достижения и инновации в государственной службе.