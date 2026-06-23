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У Москвы нет иллюзий относительно планов ЕС по Киеву — Лавров
У Москвы нет иллюзий относительно планов ЕС по Киеву — Лавров
Sputnik Грузия
Между тем Европа буквально "лезет" со своими оценками переговоров по Украине, "растаптывая" все "ростки здравого смысла", проявленные администрацией президента... 23.06.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. У России нет никаких иллюзий касательно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас нет никаких иллюзий в отношении реальных планов европейцев. Я уже упоминал, как они сорвали результаты переговоров в 2014 году, в 2015 году", — сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.При этом позицию Евросоюза по переговорам об украинском кризисе Лавров назвал "полной мешаниной" . "Я просто иллюстрирую, как в Евросоюзе вырабатывается политика и насколько серьезно надо воспринимать их постоянные заявления о том, что Россия должна сесть за стол переговоров. Мы (ЕС - ред.) хотим, но она не хочет, но мы сядем когда мы захотим. Это полная мешанина, и здесь я бы даже не стал уделять этому внимание", - сказал Лавров.Тем временем ЕС настырно претендует на то, чтобы во всех своих действиях представлять весь Запад, в том числе США, по проблемам Украины, добавил Сергей Лавров. "Евросоюз при этом настырно претендует на то, чтобы во всех своих действиях, в рассуждениях, в угрозах, в обещаниях представлять весь Запад, включая Соединенные Штаты, по проблемам украинского конфликта", — сказал он.Между тем Европа буквально "лезет" со своими оценками переговоров по Украине, "растаптывая" все "ростки здравого смысла", проявленные администрацией президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ. "Европа, так говоря, недипломатично буквально лезет со своими оценками переговоров, настаивая на своих подходах и растаптывая все те ростки здравого смысла, которые проявляла администрация Дональда Трампа после возвращения в Белый дом, у нас нет никаких иллюзий в отношении реальных планов европейцев", — отметил Лавров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, новости, европа, сша, сергей лавров, дональд трамп, мид россии
украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, новости, европа, сша, сергей лавров, дональд трамп, мид россии
У Москвы нет иллюзий относительно планов ЕС по Киеву — Лавров
Между тем Европа буквально "лезет" со своими оценками переговоров по Украине, "растаптывая" все "ростки здравого смысла", проявленные администрацией президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. У России нет никаких иллюзий касательно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас нет никаких иллюзий в отношении реальных планов европейцев. Я уже упоминал, как они сорвали результаты переговоров в 2014 году, в 2015 году", — сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
При этом позицию Евросоюза по переговорам об украинском кризисе Лавров назвал "полной мешаниной" .
"Я просто иллюстрирую, как в Евросоюзе вырабатывается политика и насколько серьезно надо воспринимать их постоянные заявления о том, что Россия должна сесть за стол переговоров. Мы (ЕС - ред.) хотим, но она не хочет, но мы сядем когда мы захотим. Это полная мешанина, и здесь я бы даже не стал уделять этому внимание", - сказал Лавров.
Тем временем ЕС настырно претендует на то, чтобы во всех своих действиях представлять весь Запад, в том числе США, по проблемам Украины, добавил Сергей Лавров.
"Евросоюз при этом настырно претендует на то, чтобы во всех своих действиях, в рассуждениях, в угрозах, в обещаниях представлять весь Запад, включая Соединенные Штаты, по проблемам украинского конфликта", — сказал он.
Между тем Европа буквально "лезет" со своими оценками переговоров по Украине, "растаптывая" все "ростки здравого смысла", проявленные администрацией президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ.
"Европа, так говоря, недипломатично буквально лезет со своими оценками переговоров, настаивая на своих подходах и растаптывая все те ростки здравого смысла, которые проявляла администрация Дональда Трампа после возвращения в Белый дом, у нас нет никаких иллюзий в отношении реальных планов европейцев", — отметил Лавров.