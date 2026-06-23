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В Тбилиси накрыли нарколабораторию: изъято до 20 килограммов наркотиков
В Тбилиси накрыли нарколабораторию: изъято до 20 килограммов наркотиков
Sputnik Грузия
Задержанным иностранцам грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 23.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-23T22:23+0400
2026-06-23T22:23+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Полиция обнаружила в столичном районе Ваке-Сабуртало подпольную нарколабораторию и задержала двух граждан Кыргызстана, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным следствия, обвиняемые у себя в съемной квартире устроили лабораторию, в которой изготавливали наркотики на основе химических препаратов и прекурсоров, и потом продавали товар. Всего во время обыска было изъято до 20 килограммов наркотических веществ, а также необходимые средства для их расфасовки. Задержанным иностранцам грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение за незаконное изготовление наркотических средств и прекурсоров, а также их хранение и приобретение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркотики, наркополитика, происшествия, грузия, новости, тбилиси, кыргызстан
наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркотики, наркополитика, происшествия, грузия, новости, тбилиси, кыргызстан
В Тбилиси накрыли нарколабораторию: изъято до 20 килограммов наркотиков
Задержанным иностранцам грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Полиция обнаружила в столичном районе Ваке-Сабуртало подпольную нарколабораторию и задержала двух граждан Кыргызстана, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным следствия, обвиняемые у себя в съемной квартире устроили лабораторию, в которой изготавливали наркотики на основе химических препаратов и прекурсоров, и потом продавали товар.
Всего во время обыска было изъято до 20 килограммов наркотических веществ, а также необходимые средства для их расфасовки.
Задержанным иностранцам грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение за незаконное изготовление наркотических средств и прекурсоров, а также их хранение и приобретение.