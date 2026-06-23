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Все цели и задачи СВО будут достигнуты – глава МИД РФ
Все цели и задачи СВО будут достигнуты – глава МИД РФ
Sputnik Грузия
На практике необходимо обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, заявил Лавров 23.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-23T13:29+0400
2026-06-23T13:29+0400
2026-06-23T15:59+0400
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обострение ситуации вокруг украины
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сергей лавров
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты. "Невзирая на все ухищрения европейских элит и их киевских клиентов, все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты", – сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ. Глава МИД России добавил, что на практике необходимо обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. "Именно такой статус закреплен в ее декларации о независимости, и именно в таком статусе Россия и все остальные признали украинское государство", – подчеркнул Лавров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, сергей лавров, мид россии
украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, сергей лавров, мид россии
Все цели и задачи СВО будут достигнуты – глава МИД РФ
13:29 23.06.2026 (обновлено: 15:59 23.06.2026)
На практике необходимо обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, заявил Лавров
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты.
"Невзирая на все ухищрения европейских элит и их киевских клиентов, все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты", – сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
Глава МИД России добавил, что на практике необходимо обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
"Именно такой статус закреплен в ее декларации о независимости, и именно в таком статусе Россия и все остальные признали украинское государство", – подчеркнул Лавров.