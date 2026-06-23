https://sputnik-georgia.ru/20260623/zemletryasenie-proizoshlo-na-severe-gruzii-299278503.html

Землетрясение произошло на севере Грузии

Землетрясение произошло на севере Грузии

Sputnik Грузия

Информация о пострадавших и разрушениях не сообщается 23.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-23T10:00+0400

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2026-06-23T10:26+0400

землетрясения в грузии

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Грузии – подземные толчки были зафиксированы в 08:07 по тбилисскому времени. По предварительным данным Института наук о Земле и Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр землетрясения находился в семи километрах к западу от города Амбролаури, в селе Хончиори. Информация о пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

амбролаури

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землетрясения в грузии, происшествия, грузия, новости, амбролаури, рача, имерети