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Землетрясение произошло на севере Грузии
Землетрясение произошло на севере Грузии
Sputnik Грузия
Информация о пострадавших и разрушениях не сообщается 23.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-23T10:00+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Грузии – подземные толчки были зафиксированы в 08:07 по тбилисскому времени. По предварительным данным Института наук о Земле и Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр землетрясения находился в семи километрах к западу от города Амбролаури, в селе Хончиори. Информация о пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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землетрясения в грузии, происшествия, грузия, новости, амбролаури, рача, имерети
землетрясения в грузии, происшествия, грузия, новости, амбролаури, рача, имерети
Землетрясение произошло на севере Грузии
10:00 23.06.2026 (обновлено: 10:26 23.06.2026)
Информация о пострадавших и разрушениях не сообщается
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Грузии – подземные толчки были зафиксированы в 08:07 по тбилисскому времени.
По предварительным данным Института наук о Земле и Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр землетрясения находился в семи километрах к западу от города Амбролаури, в селе Хончиори. Информация о пострадавших и разрушениях не сообщается.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов.