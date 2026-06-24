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Лионель Месси – лучший бомбардир в истории чемпионатов мира
Лионель Месси – лучший бомбардир в истории чемпионатов мира
Sputnik Грузия
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси продолжает переписывать историю мирового футбола 24.06.2026, Sputnik Грузия
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На чемпионате мира 38-летний нападающий установил новое достижение, превзойдя рекорд бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого было 16 голов на мундиалях.Историческое событие произошло в матче второго тура группового этапа против Австрии. Месси отметился двумя забитыми мячами и довёл свой голевой счёт на чемпионатах мира до 18, став лучшим бомбардиром в истории турнира.Ранее, в стартовой встрече против Алжира, аргентинец также вошёл в историю мирового футбола. Оформив хет-трик, он стал самым возрастным игроком, сумевшим забить не менее двух голов в одном матче чемпионата мира.
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фото, мультимедиа, фотоленты, спорт, в мире, аргентина, австрия, лионель месси
фото, мультимедиа, фотоленты, спорт, в мире, аргентина, австрия, лионель месси

Лионель Месси – лучший бомбардир в истории чемпионатов мира

09:17 24.06.2026 (обновлено: 16:33 24.06.2026)
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси продолжает переписывать историю мирового футбола
На чемпионате мира 38-летний нападающий установил новое достижение, превзойдя рекорд бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого было 16 голов на мундиалях.
Историческое событие произошло в матче второго тура группового этапа против Австрии. Месси отметился двумя забитыми мячами и довёл свой голевой счёт на чемпионатах мира до 18, став лучшим бомбардиром в истории турнира.
Ранее, в стартовой встрече против Алжира, аргентинец также вошёл в историю мирового футбола. Оформив хет-трик, он стал самым возрастным игроком, сумевшим забить не менее двух голов в одном матче чемпионата мира.
© AP Photo / Julio Cortez

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Австрии и Аргентины.

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Австрии и Аргентины. - Sputnik Грузия
1/11
© AP Photo / Julio Cortez

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Австрии и Аргентины.

© photo: Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкСлева направо: Лионель Месси (Аргентина), Энцо Перес (Аргентина), Гонсало Игуаин (Аргентина) радуются забитому голу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Нигерии и Аргентины.
Футбол. ЧМ-2018. Матч Нигерия - Аргентина - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Alexei Danichev
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Перейти в фотобанк
Слева направо: Лионель Месси (Аргентина), Энцо Перес (Аргентина), Гонсало Игуаин (Аргентина) радуются забитому голу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Нигерии и Аргентины.
© AP Photo / Hassan Ammar

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Нидерландов и Аргентины

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Нидерландов и Аргентины - Sputnik Грузия
3/11
© AP Photo / Hassan Ammar

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Нидерландов и Аргентины

© AP Photo / Jon Super

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Ирана и Аргентины.

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Ирана и Аргентины. - Sputnik Грузия
4/11
© AP Photo / Jon Super

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Ирана и Аргентины.

© AP Photo / Ariel Schalit

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Аргентины.

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Аргентины. - Sputnik Грузия
5/11
© AP Photo / Ariel Schalit

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Аргентины.

© AP Photo / Fernando Vergara

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Нигерии и Аргентины.

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Нигерии и Аргентины. - Sputnik Грузия
6/11
© AP Photo / Fernando Vergara

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Нигерии и Аргентины.

© AP Photo / Pavel Golovkin

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Австралии и Аргентины.

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Австралии и Аргентины. - Sputnik Грузия
7/11
© AP Photo / Pavel Golovkin

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Австралии и Аргентины.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Саудовской Аравии и Аргентины.

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Саудовской Аравии и Аргентины. - Sputnik Грузия
8/11
© AP Photo / Natacha Pisarenko

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Саудовской Аравии и Аргентины.

© AP Photo / Frank Augstein

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Аргентины.

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Аргентины. - Sputnik Грузия
9/11
© AP Photo / Frank Augstein

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Аргентины.

© AP Photo / Mark J. Terrill

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Сербии и Черногории и Аргентины.

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Сербии и Черногории и Аргентины. - Sputnik Грузия
10/11
© AP Photo / Mark J. Terrill

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Сербии и Черногории и Аргентины.

© AP Photo / Francisco Seco

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Аргентины.

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Аргентины. - Sputnik Грузия
11/11
© AP Photo / Francisco Seco

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Аргентины.

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