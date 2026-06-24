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Лионель Месси – лучший бомбардир в истории чемпионатов мира

Лионель Месси – лучший бомбардир в истории чемпионатов мира

Sputnik Грузия

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси продолжает переписывать историю мирового футбола 24.06.2026, Sputnik Грузия

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На чемпионате мира 38-летний нападающий установил новое достижение, превзойдя рекорд бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого было 16 голов на мундиалях.Историческое событие произошло в матче второго тура группового этапа против Австрии. Месси отметился двумя забитыми мячами и довёл свой голевой счёт на чемпионатах мира до 18, став лучшим бомбардиром в истории турнира.Ранее, в стартовой встрече против Алжира, аргентинец также вошёл в историю мирового футбола. Оформив хет-трик, он стал самым возрастным игроком, сумевшим забить не менее двух голов в одном матче чемпионата мира.

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фото, мультимедиа, фотоленты, спорт, в мире, аргентина, австрия, лионель месси