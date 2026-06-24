Лионель Месси – лучший бомбардир в истории чемпионатов мира

На чемпионате мира 38-летний нападающий установил новое достижение, превзойдя рекорд бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого было 16 голов на мундиалях.Историческое событие произошло в матче второго тура группового этапа против Австрии. Месси отметился двумя забитыми мячами и довёл свой голевой счёт на чемпионатах мира до 18, став лучшим бомбардиром в истории турнира.Ранее, в стартовой встрече против Алжира, аргентинец также вошёл в историю мирового футбола. Оформив хет-трик, он стал самым возрастным игроком, сумевшим забить не менее двух голов в одном матче чемпионата мира.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси продолжает переписывать историю мирового футбола
На чемпионате мира 38-летний нападающий установил новое достижение, превзойдя рекорд бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого было 16 голов на мундиалях.
Историческое событие произошло в матче второго тура группового этапа против Австрии. Месси отметился двумя забитыми мячами и довёл свой голевой счёт на чемпионатах мира до 18, став лучшим бомбардиром в истории турнира.
Ранее, в стартовой встрече против Алжира, аргентинец также вошёл в историю мирового футбола. Оформив хет-трик, он стал самым возрастным игроком, сумевшим забить не менее двух голов в одном матче чемпионата мира.
Слева направо: Лионель Месси (Аргентина), Энцо Перес (Аргентина), Гонсало Игуаин (Аргентина) радуются забитому голу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Нигерии и Аргентины.