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Бесплатное обучение и кружки: мэрия Тбилиси помогает детям из социально уязвимых семей

Бесплатное обучение и кружки: мэрия Тбилиси помогает детям из социально уязвимых семей

Sputnik Грузия

Мэрия также финансирует обучение футболу, гимнастике, плаванию, борьбе и другим видам спорта 24.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-24T19:20+0400

2026-06-24T19:20+0400

2026-06-24T19:20+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси реализует ряд программ для поддержки образования и здорового образа жизни детей и подростков из социально незащищенных семей, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Получение услуг возможно на основании заявления, поданного в образовательные учреждения, а также в администрацию Национального дворца учащейся молодежи. Семья должна быть зарегистрирована в единой базе социально незащищенных с рейтингом 70 тысяч баллов и ниже. Мэрия финансирует обучение несовершеннолетних в Национальном дворце учащейся молодежи, спортивных школах, бассейнах, домах учащейся молодежи и школах искусств. "В рамках этих программ ежегодно финансируются в среднем 10 тысяч учеников. Школьники и подростки могут выбирать музыкальные и хореографические направления, художественное чтение, изобразительное и прикладное искусство, а также предметные кружки", – сказал Каладзе на заседании городского правительства. Мэрия также финансирует обучение футболу, гимнастике, плаванию, борьбе и другим видам спорта. Примечательно, что один ученик может выбрать три различных вида деятельности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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мэрия тбилиси, грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, социальная сфера в грузии, социальные проблемы