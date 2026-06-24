https://sputnik-georgia.ru/20260624/bilety-na-poezd-baku-tbilisi-mozhno-budet-kupit-za-tri-mesyatsa-do-otezda-299304141.html
Билеты на поезд Баку-Тбилиси можно будет купить за три месяца до отъезда
Билеты на поезд Баку-Тбилиси можно будет купить за три месяца до отъезда
Sputnik Грузия
С 26 мая 2026 года вновь запустили пассажирские поезда между столицами Грузии и Азербайджана, и теперь они ходят ежедневно 24.06.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Период продажи билетов на поезда по маршруту Баку-Тбилиси-Баку будет увеличен с 30 до 90 дней, заявил глава департамента пассажирских перевозок Азербайджана Азер Фараджов. Движение поездов между Баку и Тбилиси было приостановлено из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года. С 26 мая 2026 года пассажирские поезда между столицами Грузии и Азербайджана вновь запустили, и теперь они ходят ежедневно. Продажа билетов на поезда "Азербайджанских железных дорог" осуществляется как онлайн, так и в железнодорожных кассах. Фараджов отметил, что в настоящее время из-за высокого спроса на маршрут Баку-Тбилиси-Баку билеты раскупаются в короткие сроки. С ноября 2024 года действует система динамического ценообразования: при покупке билетов за 25-30 дней пассажиры могут воспользоваться более выгодными тарифами. "Это не только облегчает пассажирам планирование поездок, но и позволяет АЖД своевременно определять спрос и принимать соответствующие меры, например, назначать дополнительные рейсы или прицеплять дополнительные вагоны к поезду", – сказал Фараджов местным журналистам. Решение о возобновлении железнодорожного сообщения между двумя столицами было озвучено по итогам встречи премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 18 мая 2026 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, азербайджан, тбилиси, баку, ильхам алиев, ираклий кобахидзе, азербайджанские железные дороги
Билеты на поезд Баку-Тбилиси можно будет купить за три месяца до отъезда
С 26 мая 2026 года вновь запустили пассажирские поезда между столицами Грузии и Азербайджана, и теперь они ходят ежедневно
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Период продажи билетов на поезда по маршруту Баку-Тбилиси-Баку будет увеличен с 30 до 90 дней, заявил глава департамента пассажирских перевозок Азербайджана Азер Фараджов.
Движение поездов между Баку и Тбилиси было приостановлено из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года. С 26 мая 2026 года пассажирские поезда между столицами Грузии и Азербайджана вновь запустили, и теперь они ходят ежедневно.
Продажа билетов на поезда "Азербайджанских железных дорог" осуществляется как онлайн, так и в железнодорожных кассах. Фараджов отметил, что в настоящее время из-за высокого спроса на маршрут Баку-Тбилиси-Баку билеты раскупаются в короткие сроки.
С ноября 2024 года действует система динамического ценообразования: при покупке билетов за 25-30 дней пассажиры могут воспользоваться более выгодными тарифами.
"Это не только облегчает пассажирам планирование поездок, но и позволяет АЖД своевременно определять спрос и принимать соответствующие меры, например, назначать дополнительные рейсы или прицеплять дополнительные вагоны к поезду", – сказал
Фараджов местным журналистам.
Решение о возобновлении железнодорожного сообщения между двумя столицами было озвучено по итогам встречи премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 18 мая 2026 года.