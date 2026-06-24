https://sputnik-georgia.ru/20260624/borba-s-aptechnoy-narkomaniey--pri-krupnoy-oblave-v-gruzii-zaderzhany-17-chelovek-299306097.html

Борьба с аптечной наркоманией – при крупной облаве в Грузии задержаны 17 человек

Борьба с аптечной наркоманией – при крупной облаве в Грузии задержаны 17 человек

Sputnik Грузия

Трое скрывающихся от правосудия лиц будут объявлены в розыск 24.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-24T15:31+0400

2026-06-24T15:31+0400

2026-06-24T15:50+0400

аптечная наркомания

аптека

грузия

новости

происшествия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/13/250943234_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5605fb9a2b9aabfb5f21241a2b14f344.jpg

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Крупномасштабную преступную схему почти на 54 миллиона лари, связанную с аптечной наркоманией, раскрыли в Грузии сотрудники Следственной службы Минфина, заявил на брифинге замглавы управления Следственной службы Гуга Тавберидзе. Дело касается незаконной торговли психотропными веществами, доход от которой составил 53 833 723 лари. Следствием установлено, что в период с 2018 по 2025 год в стране действовала масштабная сеть, способствовавшая распространению так называемой "аптечной наркомании". Организацией процесса занимались руководители компаний, импортирующих психотропные препараты. В рамках дела было проведено более тысячи следственных и процессуальных действий. На данном этапе задержаны 17 членов организованной группы, трое скрывающихся от правосудия лиц будут объявлены в розыск. Кроме того, обвинения без задержания предъявлены 11 лицам, сотрудничавшим со следствием и способствовавшим раскрытию крупномасштабной преступной схемы. Также возбуждено уголовное дело против 24 юридических лиц, зарегистрированных в Грузии. Среди обвиняемых – бывшие высокопоставленные чиновники Агентства по медицинскому и фармацевтическому регулированию, которые на протяжении многих лет из личных интересов, злоупотребляя служебным положением, способствовали работе упомянутой преступной схемы и действовали против общественных интересов. Чтобы скрыть преступную деятельность, лекарства от компаний-импортеров оформлялись на имена фиктивных фармацевтических компаний, которые ранее были зарегистрированы на связанных с ними лиц. В действительности же указанные лекарства продавались по всей стране по завышенным ценам, без рецептов и соответствующих разрешений, в учреждениях, которые даже не имели статуса аптек. Для придания незаконному доходу законной формы значительная часть средств оформлялась как заработная плата и дивиденды. Используя эти финансовые ресурсы, обвиняемые и их сообщники приобрели большое количество недвижимого и движимого имущества. Указанные активы были конфискованы и будут использованы для компенсации материального ущерба. По информации ведомства, помимо причинения государству материального ущерба в десятки миллионов лари, члены преступной группировки подвергли опасности жизнь и здоровье тысяч граждан, занимаясь незаконной розничной продажей психотропных препаратов частным лицам. Уголовное дело возбуждено по двум статьям – "Незаконная предпринимательская деятельность" и " Легализация незаконных доходов", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до 11 лет. "Мы предупреждаем всех физических и юридических лиц, как собственников, так и руководителей, работающих в вышеупомянутой сфере, о преступлениях, которые, с одной стороны, наносят ущерб госбюджету и повышают коррупционные риски, а с другой — угрожают жизни и здоровью людей. Государство будет проявлять особую строгость и непреклонность", – заявил Тавберидзе на брифинге. По его словам, в Грузии будут продолжаться интенсивные оперативные действия и постоянный мониторинг с целью полного искоренения так называемой аптечной наркомании. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

аптечная наркомания, аптека, грузия, новости, происшествия