https://sputnik-georgia.ru/20260624/delo-o-shturme-dvortsa-prezidenta-gruzii---sud-ozvuchil-esche-odin-obvinitelnyy-prigovor-299305518.html

Дело о штурме дворца президента Грузии – суд вынес еще один обвинительный приговор

Дело о штурме дворца президента Грузии – суд вынес еще один обвинительный приговор

Sputnik Грузия

Участники акции протеста 4 октября 2025 года во время голосования на муниципальных выборах попытались ворваться в резиденцию, объявив о "передаче власти... 24.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-24T15:11+0400

2026-06-24T15:11+0400

2026-06-24T15:25+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд признал еще 12 фигурантов дела о штурме здания администрации президента Грузии 4 октября виновными, с частью из них заключены процессуальные соглашения. Речь идет об Александре Хабеишвили, Беке Келехсашвили, Георгии Мумладзе, Мамуке Лачубидзе, Гуриеле Кардава, Автандиле Сурманидзе и Вахтанге Пицхелаури. Их приговорили к трем годам условного наказания. Четверо обвиняемых не пошли на сделку со следствием и в их отношении были применены различные меры наказания. Так, активистка Нана Сандер получила 7 лет лишения свободы за организацию группового насилия и призывы к свержению власти. Або Наверян и находящийся в розыске Антон Упер получили по пять лет лишения свободы каждый за попытку захвата стратегического объекта и участие в групповом насилии. А Мариам Меканцишвили приговорили к выплате штрафа в размере 5 тысяч лари за организацию групповых действий, нарушающих общественный порядок. Согласно грузинскому законодательству, срок отбывания наказания исчисляется с момента задержания. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, объявив таким образом о "передаче власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали около 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала 64 участника акции, в том числе пятерых организаторов. Из них 34 человека заключили процессуальное соглашение со следствием. Все они признали вину и получили по три года условного заключения. Задержанным были предъявлены обвинения по статьям: "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии". Тбилисский городской суд 7 мая приговорил организаторов штурма администрации президента Грузии, произошедшего 4 октября 2025 года, к длительным срокам заключения. В частности, оппозиционеры Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе и Паата Манжгаладзе получили по семь лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, тбилиси, паата бурчуладзе, ираклий надирадзе, тбилисский городской суд