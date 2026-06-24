https://sputnik-georgia.ru/20260624/delo-o-shturme-dvortsa-prezidenta-gruzii---sud-vynes-novye-obvinitelnye-prigovory-299302763.html

Дело о штурме дворца президента Грузии – суд вынес новые обвинительные приговоры

Дело о штурме дворца президента Грузии – суд вынес новые обвинительные приговоры

Sputnik Грузия

Участники акции протеста 4 октября 2025 года попытались ворваться в резиденцию президента Грузии 24.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-24T13:25+0400

2026-06-24T13:25+0400

2026-06-24T13:27+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд признал 13 фигурантов дела о штурме здания администрации президента Грузии 4 октября виновными, 12 из них заключили процессуальное соглашение.Речь идет о Кахабере Квачантирадзе, Симоне Махарадзе, Гие Толорая, Автандиле Топчишвили, Михаиле Толорая, Юрии Ломидзе, Георгии Талахадзе, Давиде Гиунашвили, Сабе Кордзая, Георгии Кирвалидзе, Кобе Эпиташвили и Беке Мачавариани. Они приговорены к одному году лишения свободы и трем годам условного наказания.Один из обвиняемых – Манучар Микеладзе – не пошел на сделку со следствием и был приговорен к пяти годам лишения свободы.Согласно грузинскому законодательству, срок отбывания наказания исчисляется с момента задержания. За исключением Сабы Кордзая, который также проходит по другому уголовному делу, и Манучара Микеладзе, 11 обвиняемых смогут выйти на свободу уже через четыре месяца.Всем 13 фигурантам дела было предъявлено обвинение в попытке захвата и блокирования стратегических объектов, совершенной группой лиц.Попытка захвата президентской резиденции в ТбилисиУчастники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, объявив таким образом о "передаче власти народу".Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали около 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала 64 участника акции, в том числе пятерых организаторов.Из них 34 человека заключили процессуальное соглашение со следствием. Все они признали вину и получили по три года условного заключения.Задержанным были предъявлены обвинения по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".Тбилисский городской суд 7 мая приговорил организаторов штурма администрации президента Грузии, произошедшего 4 октября 2025 года, к длительным срокам заключения. В частности, оппозиционеры Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе и Паата Манжгаладзе получили по семь лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, тбилисский городской суд, ираклий надирадзе, паата бурчуладзе