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Двум гражданам Украины грозит в Грузии бессрочное заключение за наркопреступления
Двум гражданам Украины грозит в Грузии бессрочное заключение за наркопреступления
Sputnik Грузия
У обвиняемых обнаружили более 600 упаковок метадона 24.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-24T20:21+0400
2026-06-24T20:21+0400
2026-06-24T20:21+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Полиция изъяла крупную партию наркотиков в городе Зугдиди (регион Самегрело – Земо Сванети) у двух граждан Украины, им грозит бессрочное заключение, сообщило МВД Грузии. Правоохранители во время личного обыска, а также обыска в съемных квартирах обвиняемых изъяли в качестве вещественных доказательств 625 упаковок метадона, приготовленных для реализации. Задержанные иностранцы обвиняются в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических веществ в особо крупном размере группой лиц. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, самегрело-земо сванети, зугдиди, украина, наркопреступления в грузии, наркополитика, наркоторговля, наркотики
происшествия, грузия, новости, самегрело-земо сванети, зугдиди, украина, наркопреступления в грузии, наркополитика, наркоторговля, наркотики
Двум гражданам Украины грозит в Грузии бессрочное заключение за наркопреступления
У обвиняемых обнаружили более 600 упаковок метадона
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Полиция изъяла крупную партию наркотиков в городе Зугдиди (регион Самегрело – Земо Сванети) у двух граждан Украины, им грозит бессрочное заключение, сообщило МВД Грузии.
Правоохранители во время личного обыска, а также обыска в съемных квартирах обвиняемых изъяли в качестве вещественных доказательств 625 упаковок метадона, приготовленных для реализации.
Задержанные иностранцы обвиняются в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических веществ в особо крупном размере группой лиц.
Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо бессрочное заключение.