https://sputnik-georgia.ru/20260624/dvum-grazhdanam-ukrainy-grozit-v-gruzii-bessrochnoe-zaklyuchenie-za-narkoprestupleniya-299303440.html

Двум гражданам Украины грозит в Грузии бессрочное заключение за наркопреступления

Двум гражданам Украины грозит в Грузии бессрочное заключение за наркопреступления

Sputnik Грузия

У обвиняемых обнаружили более 600 упаковок метадона 24.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-24T20:21+0400

2026-06-24T20:21+0400

2026-06-24T20:21+0400

происшествия

грузия

новости

самегрело-земо сванети

зугдиди

украина

наркопреступления в грузии

наркополитика

наркоторговля

наркотики

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24632/42/246324234_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_75b1d772a73687e7451148cfb3ad566c.jpg

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Полиция изъяла крупную партию наркотиков в городе Зугдиди (регион Самегрело – Земо Сванети) у двух граждан Украины, им грозит бессрочное заключение, сообщило МВД Грузии. Правоохранители во время личного обыска, а также обыска в съемных квартирах обвиняемых изъяли в качестве вещественных доказательств 625 упаковок метадона, приготовленных для реализации. Задержанные иностранцы обвиняются в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических веществ в особо крупном размере группой лиц. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

самегрело-земо сванети

зугдиди

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, самегрело-земо сванети, зугдиди, украина, наркопреступления в грузии, наркополитика, наркоторговля, наркотики