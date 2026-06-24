https://sputnik-georgia.ru/20260624/eto-ne-poydet-lavrov-oboznachil-krasnye-linii-dlya-zapada-299310290.html

"Это не пойдет": Лавров обозначил красные линии для Запада

"Это не пойдет": Лавров обозначил красные линии для Запада

Sputnik Грузия

Сергей Лавров предупредил Запад, обозначил условия мира и дал понять, что Москва ждет ответа 24.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-24T17:00+0400

2026-06-24T17:00+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" с жесткими предупреждениями в адрес Запада и обозначил позицию Москвы по украинскому урегулированию."Противникам нельзя бесконечно и безнаказанно игнорировать наши ясно выраженные предупреждения о недопустимости создания неприемлемых угроз национальной безопасности нашей страны и нарушения всех возможных обязательств в отношении законных прав русского и русскоязычного населения Украины", – заявил он.Лавров призвал западные страны отказаться от любых планов экспансии в зоне жизненных интересов России, назвав нынешнюю позицию ЕС по Украине неадекватной. При этом он допустил, что конструктивные идеи от европейцев будут услышаны. Россия, по его словам, не намерена ни соглашаться на временные договоренности, ни верить кому-либо на слово.Говоря о нынешнем состоянии переговорного процесса, Лавров прибегнул к спортивной метафоре."Мяч сегодня не на нашей стороне поля, хотя нам его все чаще пытаются перебросить из офсайда, если говорить языком популярного ныне футбольного чемпионата мира. Это не пойдет", – сказал министр.Он подтвердил, что Москва остается верна договоренностям, достигнутым Путиным и Трампом на саммите на Аляске, однако ответа на американское предложение по Украине, которое поддержал российский президент, Россия до сих пор не получила.Напомним, весной 2022 года в Стамбуле был парафирован проект мирного договора между Россией и Украиной. В 2024 году Путин сформулировал условия завершения конфликта: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказ Киева от планов вступления в НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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обострение ситуации вокруг украины, украина, россия, в мире, новости, москва, сергей лавров, нато