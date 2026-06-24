https://sputnik-georgia.ru/20260624/gde-deshevle-v-gruzii-zarabotala-edinaya-platforma-tsen-na-produkty-iz-semeynoy-korziny-299300189.html

Где дешевле? В Грузии заработала единая платформа цен на продукты из "Семейной корзины"

Где дешевле? В Грузии заработала единая платформа цен на продукты из "Семейной корзины"

Sputnik Грузия

Цель платформы заключается в повышении информированности потребителей и обеспечении большей прозрачности рыночных предложений 24.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-24T11:58+0400

2026-06-24T11:58+0400

2026-06-24T11:58+0400

общество

грузия

новости

ираклий леквинадзе

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Агентство конкуренции и защиты прав потребителей Грузии представило единую информационную платформу для мониторинга программы "Семейная корзина" – на одном сайте потребители смогут ознакомиться с лучшими предложениями и ценами на базовые продукты в различных торговых сетях, сообщил глава агентства Ираклий Леквинадзе на презентации.На сайте размещены лучшие цены на 13 базовых продовольственных товаров, входящих в семейную корзину, представленных в 12 крупнейших торговых сетях.Пользователи смогут сравнивать стоимость товаров и получать информацию о наиболее выгодных предложениях. Кроме того, граждане смогут искать товары по категориям, узнавать, где приобрести нужную продукцию на лучших условиях, а также формировать собственную корзину, в которой будет отображаться общая стоимость выбранных товаров.Сети, участвующие в программе, будут обязаны еженедельно предоставлять агентству информацию о лучших предложениях и ценах на базовые товары, входящие в программу "Семейная корзина".Эти данные будут регулярно и в проактивном режиме обновляться на информационном портале. Также запланировано дальнейшее развитие веб-портала для максимально полного информирования потребителей."В соответствии с краткосрочной стратегией, разработанной по инициативе премьер-министра и на основании заключения временной парламентской комиссии по изучению структуры ценообразования на продовольственные товары, медикаменты и топливо, торговые сети начали предлагать потребителям лучшие условия на базовые продукты, входящие в семейную корзину", – сказал Леквинадзе.Цель платформы – повышение информированности потребителей и обеспечение большей прозрачности рыночных предложений.Кроме того, электронная платформа будет способствовать дальнейшему усилению конкуренции в секторе FMCG и позволит гражданам делать более осознанный выбор.Агентство конкуренции и защиты прав потребителей Грузии осуществляет мониторинг рынка FMCG с 2023 года с целью оценки уровня конкуренции. По оценке ведомства, в 2025 году объем рынка FMCG достиг 14 миллиардов лари, а доля организованного рынка составила 64%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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общество, грузия, новости, ираклий леквинадзе