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Грузинский тренер привел "Монако" к победе в чемпионате Франции

Грузинский тренер привел "Монако" к победе в чемпионате Франции

Sputnik Грузия

Под его руководством команда сначала завоевала путевку в плей-офф Евролиги, затем выиграла Кубок Франции, а теперь стала и чемпионом страны 24.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-24T16:15+0400

2026-06-24T16:15+0400

2026-06-24T16:15+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Французский баскетбольный клуб "Монако" под руководством грузинского тренера Манучара Маркоишвили стал чемпионом Франции. В пятом решающем матче финальной серии "Монако" на выезде обыграл "Париж" со счетом 101:92 и завоевал чемпионский титул. Под руководством грузинского тренера команда сначала завоевала путевку в плей-офф Евролиги, затем выиграла Кубок Франции, а теперь стала и чемпионом страны. Таким образом "Монако" оформил национальный дубль. Маркоишвили пришел во французский клуб в марте 2026 года, когда команда проиграла семь из восьми матчей и лишилась главного тренера Вассилиса Спанулиса. Манучар Маркоишвили — экс-игрок национальной сборной Грузии по баскетболу. Он участвовал в трех Евробаскетах 2011, 2013 и 2015 годов. Решение о завершении карьеры он принял в 2019 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, франция, манучар маркоишвили, новости грузинского баскетбола, баскетбол