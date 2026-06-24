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Грузия и Италия нацелены на углубление отношений

Грузия и Италия нацелены на углубление отношений

Sputnik Грузия

Целью диалога является выведение уже существующих отношений на качественно новый уровень и расширение сфер сотрудничества 24.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-24T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Важность углубления сотрудничества между Грузией и Италией в различных сферах мэр Тбилиси Каха Каладзе обсудил с заместителем министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириэлли, сообщила пресс-служба столичной мэрии.На встрече стороны обсудили тесные отношения между Грузией и Италией."Наверное, будет лишним говорить, что меня связывает с Италией особая любовь. Я готов всячески содействовать дальнейшему углублению отношений между нашими странами", – заявил Каладзе.По его словам, с учетом нынешней геополитической ситуации важно расширять сотрудничество со странами-партнерами."Грузия открыто заявила о своем европейском курсе, однако мы видим несправедливое отношение на этом пути. Мы ни с кем не боремся, мы лишь защищаем интересы нашей страны и нашего населения", – сказал он.В свою очередь заместитель министра иностранных дел Италии поблагодарил мэра за гостеприимство и подчеркнул готовность Италии к дальнейшему углублению отношений между двумя странами."Надеюсь, что партнерство между нашими странами будет и дальше укрепляться. Италия поддерживала и будет продолжать активно поддерживать территориальную целостность Грузии и ее стремление к вступлению в европейские структуры", – заявил Эдмондо Чириэлли.Грузия и ИталияГрузия и Италия установили дипломатические отношения 11 мая 1992 года. В 1994 году в Италии было открыто посольство Грузии, а через шесть лет Рим открыл свое представительство в Тбилиси.Между странами заключен ряд соглашений, охватывающих сотрудничество в таких сферах, как оборона, экономика, транспорт, культура и образование.Активно развивается обмен визитами высокого уровня как по линии исполнительной, так и законодательной власти. В 2018 году с первым официальным визитом в Грузию прибыл президент Италии Серджо Маттарелла, а в 2022 году состоялся государственный визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Италию.В 2023 году с официальными визитами Италию посетили председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили и министр иностранных дел Илия Дарчиашвили. В рамках визита Дарчиашвили 21 апреля 2023 года главы внешнеполитических ведомств двух стран подписали совместную декларацию об учреждении диалога высокого уровня между Грузией и Италией.Целью диалога является выведение уже существующих отношений на качественно новый уровень и расширение сфер сотрудничества. Формат включает четыре тематических направления: политику, оборону и безопасность, торгово-экономическую сферу, а также культурно-образовательное и научное взаимодействие.С 2004 года периодически проводятся грузино-итальянские бизнес-форумы. Перспективными и приоритетными отраслями экономики считаются строительство, инфраструктура, сельское хозяйство и туризм.В 2006 году в Тбилиси было основано "Общество Данте Алигьери", целью которого является популяризация итальянского языка и культуры в Грузии, а в 2010 году в Риме, на аллее в парке Вилла Боргезе, был открыт памятник известному грузинскому поэту XII века Шота Руставели. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, италия, тбилиси, рим, каха каладзе