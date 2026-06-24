https://sputnik-georgia.ru/20260624/innovatsii-i-tsifrovye-tekhnologii--novye-temy-sotrudnichestva-gruzii-i-kazakhstana-299302249.html

Инновации и цифровые технологии – новые темы сотрудничества Грузии и Казахстана

Инновации и цифровые технологии – новые темы сотрудничества Грузии и Казахстана

Sputnik Грузия

В ближайшее время Грузия и Казахстан планируют подписать документ о стратегическом партнерстве 24.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-24T17:57+0400

2026-06-24T17:57+0400

2026-06-24T17:57+0400

экономика

грузия

новости

казахстан

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/18/299302076_0:107:2049:1259_1920x0_80_0_0_474067651a898ad8b5a6f1ca1f16125c.jpg

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Грузия и Казахстан обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере инноваций и технологий, сообщила пресс-служба Минэкономики Грузии.Заместитель министра экономики и устойчивого развития Ираклий Надареишвили и председатель Агентства инноваций и технологий Автандил Касрадзе встретились с первым заместителем министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Ростиславом Коняшкиным.Стороны подчеркнули важность активной государственной политики в процессе внедрения искусственного интеллекта.На встрече была отмечена необходимость регионального сотрудничества и важность позиционирования на общих платформах, которые будут способствовать обмену опытом и развитию технологических экосистем.Стороны также обсудили возможности реализации конкретных совместных проектов, направленных на поддержку технологического сектора обеих стран и укрепление двусторонних связей.Грузия и КазахстанГрузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет оставался одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая средства в энергетику и туризм.По инициативе посольства Казахстана в Грузии в марте 2021 года в Тбилиси было учреждено Казахстанско-Грузинское экономическое объединение. Его цель – содействие инвестиционному и торговому сотрудничеству между двумя странами, а также развитию туризма и культурных связей. Учредителями объединения стали компании, созданные и работающие в Грузии с привлечением казахстанского капитала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

казахстан

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, казахстан, тбилиси