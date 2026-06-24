https://sputnik-georgia.ru/20260624/izvestny-daty-registratsii-v-detskie-sady-tbilisi-299304490.html

Известны даты регистрации в детские сады Тбилиси

Известны даты регистрации в детские сады Тбилиси

Sputnik Грузия

Подать заявку смогут родители детей, которым к 15 сентября исполнится два года 24.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-24T21:22+0400

2026-06-24T21:22+0400

2026-06-24T21:22+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

каха каладзе

детский сад

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23199/57/231995725_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_656af5651c3c283da7074bffaa2bda4b.jpg

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Первый этап регистрации воспитанников в муниципальные детские сады Тбилиси на будущий учебно-воспитательный год начнется 6 июля, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Муниципальные детские сады принимают граждан Грузии, а также иностранцев с наличием вида на жительство. В этом году регистрация воспитанников будет проходить в три этапа в электронном формате на сайте. Первый этап регистрации начнется в 10:00 6 июля и продлится до 00:00 12 июля. Зарегистрироваться смогут: Второй этап рассчитан на детей, зарегистрированных в Тбилиси. Регистрация начнется в 10:00 13 июля и продлится до 19 июля включительно. Что касается третьего этапа, то есть всеобщей регистрации, то она начнется в 10:00 20 июля и продлится до тех пор, пока в государственных садах останутся свободные места. По правилам, пройти регистрацию в детсады смогут все те дети, которым к 15 сентября 2026 года исполнится два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, детский сад