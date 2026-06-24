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Известны даты регистрации в детские сады Тбилиси
Известны даты регистрации в детские сады Тбилиси
Sputnik Грузия
Подать заявку смогут родители детей, которым к 15 сентября исполнится два года 24.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-24T21:22+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Первый этап регистрации воспитанников в муниципальные детские сады Тбилиси на будущий учебно-воспитательный год начнется 6 июля, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Муниципальные детские сады принимают граждан Грузии, а также иностранцев с наличием вида на жительство. В этом году регистрация воспитанников будет проходить в три этапа в электронном формате на сайте. Первый этап регистрации начнется в 10:00 6 июля и продлится до 00:00 12 июля. Зарегистрироваться смогут: Второй этап рассчитан на детей, зарегистрированных в Тбилиси. Регистрация начнется в 10:00 13 июля и продлится до 19 июля включительно. Что касается третьего этапа, то есть всеобщей регистрации, то она начнется в 10:00 20 июля и продлится до тех пор, пока в государственных садах останутся свободные места. По правилам, пройти регистрацию в детсады смогут все те дети, которым к 15 сентября 2026 года исполнится два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, детский сад
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, детский сад
Известны даты регистрации в детские сады Тбилиси
Подать заявку смогут родители детей, которым к 15 сентября исполнится два года
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Первый этап регистрации воспитанников в муниципальные детские сады Тбилиси на будущий учебно-воспитательный год начнется 6 июля, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Муниципальные детские сады принимают граждан Грузии, а также иностранцев с наличием вида на жительство.
В этом году регистрация воспитанников будет проходить в три этапа в электронном формате на сайте
. Первый этап регистрации начнется в 10:00 6 июля и продлится до 00:00 12 июля.
Зарегистрироваться смогут:
дети из социально незащищенных семей (до 100 тысяч баллов);
дети со специальными образовательными нуждами;
бенефициары дома малюток;
дети из многодетных семей и/или усыновленные дети;
братья и сестры воспитанников детских садов;
дети сотрудников детских садов.
Второй этап рассчитан на детей, зарегистрированных в Тбилиси. Регистрация начнется в 10:00 13 июля и продлится до 19 июля включительно.
Что касается третьего этапа, то есть всеобщей регистрации, то она начнется в 10:00 20 июля и продлится до тех пор, пока в государственных садах останутся свободные места.
По правилам, пройти регистрацию в детсады смогут все те дети, которым к 15 сентября 2026 года исполнится два года.