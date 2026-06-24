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Какой сегодня церковный праздник: 24 июня 2026

Какой сегодня церковный праздник: 24 июня 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 24 июня отмечают день памяти cвятых апостолов Варфоломея и Варнавы 24.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-24T01:01+0400

2026-06-24T01:01+0400

2026-06-24T01:01+0400

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По церковному календарю 24 июня чествуют икону Божьей Матери "Достойно есть".Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.ВарфаломейПо церковному календарю 24 июня поминают cвятого Варфоломея (Нафанаила), апостола из числа 12 учеников Христа.Варфоломей был родом из Каны Галилейской. К Спасителю он пришел с другом своим – апостолом Филиппом. После cошествия Святого Духа они вместе проповедовали в Малой Азии и Сирии. Их сопровождала сестра Филиппа Мариамна.В городе Иераполе ученики Спасителя исцелили от слепоты местного жителя Стахия. После этого многие приходили к ним, которые, исцелившись, принимали крещение.Правитель, недовольный деятельностью проповедников, велел их казнить. Филипп умер на кресте, а Варфоломей и Мариамна, избежав казни благодаря землетрясению, которое произошло в это время, продолжили проповедь.Варфоломей, отправившись в Индию, перевел Евангелие от Матфея на местный язык и многих язычников обратил в христианство. Великая Армения стала последним местом его проповеди. В Армении ученик Христа вылечил дочь царя Полимия от беснования, крестил царскую семью и множество народа.Брат царя Астиаг, недовольный деятельностью апостола, приказал схватить его в городе Альбане (ныне Баку) и распять. Варфоломей и на кресте не прекращал проповедовать, тогда с него содрали кожу, а потом отрубили голову мечом. Произошло это в 71 году.ВарнаваПо церковному календарю 24 июня поминают cвятого Варнаву, одного из 70-ти учеников Христа.Родился будущий cвятой на Кипре, а образование получил в Иерусалиме. Воспитывался он вместе с Савлом, будущим первоверховным апостолом Павлом.Варнава после Вознесения Господня продал землю близ Иерусалима, принадлежавшую ему, и все деньги принес апостолам. Именно он свидетельствовал перед учениками Иисуса о чуде, произошедшем с его другом Савлом: он из гонителя христиан стал проповедником Благой вести.Они вместе странствовали по Малой Азии. Затем Варнава, побывав на Кипре, первым из апостолов отправился в Италию для проповеди и основал в Медиолане (ныне Милан) епископскую кафедру.Язычники схватили его, когда Варнава снова вернулся на Кипр. Его казнили в 62-м."Достойно есть"По церковному календарю 24 июня чествуют икону Божьей Матери "Достойно есть", или "Милующая".История древней чудотворной иконы начинается на святой горе Афон в конце X века.На Афоне, недалеко от монашеского поселения Карея, жили старец-отшельник с послушником. Однажды старец отправился в храм ко всенощной, а послушник остался читать молитвы перед иконой Пресвятой Богородицы. Вдруг в келью вошел незнакомый монах и стал молиться вместе с послушником.Когда настало время петь величание Пресвятой Богородице, послушник запел общепринятую: "Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим…" В это время монах сказал, что у них Божью Матерь величают по-другому, и запел: "Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего", затем добавил: "Честнейшую Херувим…"Гость велел записать эту молитву и молиться впредь только так. Письменных принадлежностей в келье не было, тогда гость написал слова молитвы на камне, поверхность которого стала внезапно мягкой, как воск. Затем, назвав себя Гавриилом, стал невидим.Когда послушник рассказал о произошедшем старцу, тот понял, что гостем был архангел Гавриил.Весть вскоре дошла до Константинопольского Патриарха, и тот распорядился петь величание Пресвятой Богородице повсеместно так, как велел архангел, а святой образ, перед которым произошло чудо, перенесли в Успенский собор в Карее и стали почитать как чудотворный.С тех пор икону, которая сохранила прежнее название "Милующая", именуется также "Достойно есть". Перед чудотворным образом молятся об исцелении телесных и душевных заболеваний, а также о счастье в браке, об успехе в любых начинаниях и так далее.ИмениныПо церковному календарю 24 июня именины отмечают Мария, Варфоломей, Варлам и Ефрем.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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религия , справки , календарь религиозных праздников