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Киберпреступники принесли Грузии в 2025 году 3 миллиона – Генпрокурор
Киберпреступники принесли Грузии в 2025 году 3 миллиона – Генпрокурор
Sputnik Грузия
В отчете о работе Генеральной прокуратуры рассматриваются наиболее распространенные виды преступлений 24.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-24T14:54+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. У лиц, осужденных за киберпреступления, в пользу государства были конфискованы денежные средства и виртуальные активы на сумму более 3 миллионов лари, заявил генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе в парламенте.Гваракидзе представляет парламенту отчет о работе своего ведомства, после чего ответит на вопросы депутатов.По его словам, киберпреступники все чаще действуют в составе организованных преступных групп, а их способность скрывать следы преступлений с каждым днем возрастает."В ответ на этот вызов прокуратура Грузии успешно сотрудничала с поставщиками услуг виртуальных активов и международными межведомственными сетями взаимодействия, чтобы сделать доступ к важной для расследования информации более быстрым и эффективным", – отметил Георгий Гваракидзе.По словам Гваракидзе, в 2025 году по сравнению с предыдущими пятью годами уровень возбуждения уголовных дел по фактам киберпреступлений был самым высоким и составил 246 случаев.Отчет о работе Генеральной прокуратуры представлен парламенту Грузии для принятия к сведению. В нем рассматриваются наиболее распространенные виды преступлений, в том числе коррупция, организованная преступность и должностные преступления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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общество, грузия, новости, тбилиси, генеральная прокуратура грузии
общество, грузия, новости, тбилиси, генеральная прокуратура грузии
Киберпреступники принесли Грузии в 2025 году 3 миллиона – Генпрокурор
В отчете о работе Генеральной прокуратуры рассматриваются наиболее распространенные виды преступлений
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. У лиц, осужденных за киберпреступления, в пользу государства были конфискованы денежные средства и виртуальные активы на сумму более 3 миллионов лари, заявил генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе в парламенте.
Гваракидзе представляет парламенту отчет о работе своего ведомства, после чего ответит на вопросы депутатов.
По его словам, киберпреступники все чаще действуют в составе организованных преступных групп, а их способность скрывать следы преступлений с каждым днем возрастает.
"В ответ на этот вызов прокуратура Грузии успешно сотрудничала с поставщиками услуг виртуальных активов и международными межведомственными сетями взаимодействия, чтобы сделать доступ к важной для расследования информации более быстрым и эффективным", – отметил Георгий Гваракидзе.
По словам Гваракидзе, в 2025 году по сравнению с предыдущими пятью годами уровень возбуждения уголовных дел по фактам киберпреступлений был самым высоким и составил 246 случаев.
Отчет о работе Генеральной прокуратуры представлен парламенту Грузии для принятия к сведению. В нем рассматриваются наиболее распространенные виды преступлений, в том числе коррупция, организованная преступность и должностные преступления.