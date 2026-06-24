https://sputnik-georgia.ru/20260624/kiberprestupniki-prinesli-gruzii-v-2025-godu-3-milliona--genprokuror-299301899.html

Киберпреступники принесли Грузии в 2025 году 3 миллиона – Генпрокурор

Киберпреступники принесли Грузии в 2025 году 3 миллиона – Генпрокурор

Sputnik Грузия

В отчете о работе Генеральной прокуратуры рассматриваются наиболее распространенные виды преступлений 24.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-24T14:54+0400

2026-06-24T14:54+0400

2026-06-24T14:54+0400

общество

грузия

новости

тбилиси

генеральная прокуратура грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/71/234097194_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_b7747acc8f4af1f62e8b5971ff9edded.jpg

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. У лиц, осужденных за киберпреступления, в пользу государства были конфискованы денежные средства и виртуальные активы на сумму более 3 миллионов лари, заявил генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе в парламенте.Гваракидзе представляет парламенту отчет о работе своего ведомства, после чего ответит на вопросы депутатов.По его словам, киберпреступники все чаще действуют в составе организованных преступных групп, а их способность скрывать следы преступлений с каждым днем возрастает."В ответ на этот вызов прокуратура Грузии успешно сотрудничала с поставщиками услуг виртуальных активов и международными межведомственными сетями взаимодействия, чтобы сделать доступ к важной для расследования информации более быстрым и эффективным", – отметил Георгий Гваракидзе.По словам Гваракидзе, в 2025 году по сравнению с предыдущими пятью годами уровень возбуждения уголовных дел по фактам киберпреступлений был самым высоким и составил 246 случаев.Отчет о работе Генеральной прокуратуры представлен парламенту Грузии для принятия к сведению. В нем рассматриваются наиболее распространенные виды преступлений, в том числе коррупция, организованная преступность и должностные преступления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, тбилиси, генеральная прокуратура грузии