https://sputnik-georgia.ru/20260624/muzey-iskusstv-v-tbilisi-vosstanovyat--obyavlen-konkurs-na-proekt-obnovleniya-zdaniya-299293134.html

Музей искусств в Тбилиси восстановят – объявлен конкурс на проект обновления здания

Музей искусств в Тбилиси восстановят – объявлен конкурс на проект обновления здания

Sputnik Грузия

Музей искусств Грузии расположен в здании бывшей духовной семинарии, построенной в 1835 году 24.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-24T10:52+0400

2026-06-24T10:52+0400

2026-06-24T10:52+0400

грузия

культура

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музей искусств грузии

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Фонд муниципального развития по инициативе министерства культуры Грузии объявил конкурс на разработку проекта по восстановлению и обновлению исторического здания Музея искусств имени Шалвы Амиранашвили и его второго корпуса, сообщили в пресс-службе ведомства. Из-за аварийного состояния здания в июле 2021 года было объявлено о переходе музея на чрезвычайное положение и создании группы экспертов для оценки состояния самых ценных экспонатов для последующей их транспортировки. В том же году тогдашний министр культуры Тея Цулукиани заявила, что здание подлежит сносу. В 2022 году все экспонаты из здания музея были вывезены. Возможный снос здания вызвал резонанс среди жителей Тбилиси. Последовали акции протеста. Новый проект должен предусматривать консервацию, реставрацию и структурное укрепление здания, имеющего статус памятника культурного наследия национального значения, с сохранением его аутентичного архитектурного облика и исторической структуры, а также функциональную адаптацию в соответствии с современными музейными стандартами. Проектная документация должна включать комплекс исторических, градостроительных, архитектурных, конструктивных, инженерных решений. Особое внимание должно быть уделено сохранению аутентичности, минимальному и обратимому вмешательству, использованию международной практики консервации и соблюдению современных музейных стандартов. Согласно проекту, планируется полное обновление здания музея и обеспечение его долгосрочной защиты, а также хранение и экспонирование коллекций в соответствии с международными стандартами, что позволит музею полноценно вести не только выставочную, но и научно-исследовательскую и образовательную деятельность. В процессе обсуждения проекта реставрации активно участвует министерство культуры. В результате обновления инфраструктуры музея планируется сохранить для будущих поколений культурное наследие мирового значения, создать современную и комфортную среду для посетителей, а также обеспечить безопасные условия труда для сотрудников. Музей искусств Грузии расположен в здании бывшей духовной семинарии, построенной в 1835 году. Самый ценный экспонат – золотой крест царицы Тамары с надписью, украшенный изумрудами, рубинами и жемчугом. Не менее ценна золотая чаша Баграта III (999 г.). Самая древняя икона Грузии (VI в.) – Анчийская икона Нерукотворного Спаса (Анчисхати) – также является экспонатом музея. Другой гордостью музея является большая коллекция средневековых монет VIII-XIII веков. Кроме того, в музее собраны картины европейских мастеров, произведения китайского и японского искусства, памятники египетского, иранского и индийского искусства, шали из Индии, Турции, Ирана и персидские ковры. Картины русских художников И. Репина, В. Сурикова, В. Серова, И. Айвазовского, А. Васнецова и богатейшее собрание картин великого грузинского художника Нико Пиросмани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, культура, новости, музей искусств грузии