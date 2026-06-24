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Набор ложных обвинений! Власти Грузии обвинили ПАСЕ в политической атаке

Набор ложных обвинений! Власти Грузии обвинили ПАСЕ в политической атаке

Sputnik Грузия

В проекте резолюции выражены обеспокоенность ситуацией и предупреждения о рисках ухудшения качества демократии в стране 24.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-24T13:53+0400

2026-06-24T13:53+0400

2026-06-24T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Проект резолюции Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Грузии вызвал критику со стороны представителей правящей партии "Грузинская мечта" и их союзников, которые назвали документ политически мотивированным и недостоверным.Голосование по докладу запланировано на летней сессии ПАСЕ в Страсбурге 24 июня. В проекте резолюции говорится о "серьезной обеспокоенности" текущей ситуацией в Грузии, а также о продолжающемся, по оценке авторов документа, демократическом регрессе, политическом кризисе и давлении на инакомыслие.Депутат от правящей партии Тенгиз Шарманашвили заявил, что документ содержит ошибочную информацию и основан на недостоверных данных.По его словам, внешнее давление не влияет на политический курс страны.Председатель парламентского комитета по европейской интеграции Леван Махашвили заявил, что подобные документы используются как инструмент политического давления и не имеют практического значения для властей."Мы видим документ, полный лжи. Подобные заявления используются для давления на власти Грузии и не имеют для нас значения", – сказал он.Он также добавил, что власти готовы к диалогу при взаимном признании проблем.Депутат партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили отметил, что оценки международных организаций в отношении Грузии противоречивы и подрывают доверие к европейским институтам.По его словам, невозможно одновременно говорить о положительной динамике развития страны и о "демократическом откате", что снижает доверие к подобным документам."Как можно, чтобы европейские международные организации положительно оценивали продвижение Грузии, а в резолюции Совета Европы говорилось о "демократическом откате"? Эти подходы несовместимы, и именно поэтому никто уже не верит заявлениям и действиям евробюрократии против Грузии", – отметил Мачарашвили.Согласно проекту резолюции, докладчики Мониторингового комитета ПАСЕ Эдите Эштрела и Сабина Чудич выражают обеспокоенность ситуацией в стране и предупреждают о рисках ухудшения состояния демократических институтов и ограничения политического плюрализма.В тексте резолюции также содержится призыв к грузинским властям отменить отдельные изменения в законодательстве, которые в документе расцениваются как "репрессивные", а также прекратить политически мотивированные преследования и усилить диалог с оппозицией и гражданским обществом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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