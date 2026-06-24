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Незаконное хранение оружия: в Тбилиси и регионах Грузии задержаны 14 человек

Незаконное хранение оружия: в Тбилиси и регионах Грузии задержаны 14 человек

Sputnik Грузия

В случае обвинительного приговора арестованным грозит до семи лет лишения свободы 24.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-24T13:14+0400

2026-06-24T13:14+0400

2026-06-24T13:25+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Правоохранители изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы в Тбилиси и регионах Грузии – задержаны 14 человек, сообщили в МВД. Задержания произошли в Имерети, Квемо-Картли, Тбилиси, Самегрело – Земо-Сванети, Гурии и Кахети. В ходе обысков в жилых домах и подсобных помещениях задержанных изъяты в качестве вещественных доказательств огнестрельное оружие различных типов и боеприпасы. Кроме того, у одного из задержанных обнаружены наркотики. Следствие ведется по статье 236 УК Грузии – "Незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозку и сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств" и статье 260 – "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств". Задержанным грозит до семи лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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