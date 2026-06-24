https://sputnik-georgia.ru/20260624/parlament-gruzii-na-etoy-nedele-primet-popravki-o-prebyvanii-inostrantsev-v-gruzii-299298342.html

Парламент Грузии на этой неделе примет поправки о пребывании иностранцев в Грузии

Парламент Грузии на этой неделе примет поправки о пребывании иностранцев в Грузии

Sputnik Грузия

Пакет включает 20 законопроектов и предусматривает введение нового вида на жительство, а также ужесточение правил пребывания иностранцев в стране 24.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-24T09:01+0400

2026-06-24T09:01+0400

2026-06-24T09:25+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Парламент Грузии на этой неделе в ускоренном порядке примет поправки в законодательство, касающиеся пребывания иностранцев в Грузии, которые вступят в силу уже 1 июля, соответствующее решение принял юридический комитет парламента Грузии. Пакет поправок состоит из 20 законопроектов и предполагает как введение нового вида на жительство, так и регулирование других норм. "Мы ужесточаем законы, чтобы способствовать МВД в более гибкой работе по этому направлению. Эта проблема не стоит сегодня перед Грузией, но мы как ответственное государство обязаны подстраховать все потенциальные риски", – заявил заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Леван Мачавариани. Новшества для супругов граждан Грузии Поправки предусматривают введение нового вида на жительство – "по браку", который будет выдаваться иностранцам, находящимся в зарегистрированном браке с гражданами Грузии, сроком на один год. Для его получения специальная межведомственная комиссия будет проверять подлинность брака.В частности, комиссия получит право опрашивать супругов как вместе, так и по отдельности в рамках интервью. Также супруги должны будут предоставить документы и другие доказательства семейных отношений, подтверждающие их семейную связь. Комиссия будет иметь право во время проверки посетить место жительства супругов, осматривать жилье и опрашивать соседей или других лиц. В случае отказа супругов показывать жилье или сотрудничать с комиссией, в виде на жительство будет отказано. Кроме того, поправки вносятся в Уголовный кодекс Грузии. В нем появится статья "Фиктивный брак с гражданином Грузии с целью получения вида на жительства или другого правового основания для нахождения в Грузии". Преступление будет караться выдворением иностранца с запретом на въезд на срок от двух до 10 лет, либо штрафом, либо домашним арестом на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. Изменения для иностранных студентов Кроме того, по новым правилам поступать иностранцы смогут лишь в вузы и профессиональные училища с государственной аккредитацией. Это даст им право находиться в стране легально и получить вид на жительство по учебе. Статус вуза можно проверить в справочнике абитуриента. Право на поступление без экзаменов в вузы и профтехучилища Грузии сохранится для иностранных граждан, окончивших школы за рубежом. Однако уже с 1 июля они будут обязаны при поступлении подтверждать свое знание грузинского языка. Кроме того, по новым правилам, если студент за год не сможет набрать более трети кредитов, его студенческий статус приостановят. Аналогичные правила будут действовать и для обучающихся в профколледжах Грузии. Приостановление студенческого статуса станет поводом для его выдворения из Грузии. Новые правила для выдворения Тюрьмы Грузии будут обязаны обращаться в советы пенитенциарной службы по вопросу пересмотра наказания для выдворения осужденного иностранца. Согласно поправкам, речь идет об иностранных гражданах, отбывающих наказание в местах лишения свободы, которые уже отбыли часть срока и могут претендовать на смягчение меры наказания, за исключением лиц, совершивших особо тяжкие преступления. В таких случаях вместо замены оставшейся части наказания на условно-досрочное освобождение будет применяться выдворение на срок, равный неотбытой части заключения. Другие новшества Поправки также предполагают создание в Грузии единой базы данных иностранных граждан для их учета и правового положения, соответствующие поправки. Также, согласно закону, отсутствие разрешения на работу и несоблюдение условий выдачи разрешения на нее станут уже официальной причиной для выдворения иностранцев. Кроме того, в законе определили условия соблюдения государственной и общественной безопасности, нарушение которых может стать причиной выдворения иностранца или отказа в предоставлении права проживания в стране. Среди нарушений потребление наркотических средств, вождение в нетрезвом виде, словесное оскорбление представителей органов власти, нарушение правил, связанных с оружием, в том числе ношение ножа. Кроме того, иностранным гражданам потребуется справка о законности пребывания в Грузии для получения ряда услуг в стране, за исключением обращения к врачу. Справка станет обязательной и для получения разрешения на работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, миграционная политика, трудовые мигранты, парламент грузии