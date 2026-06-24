https://sputnik-georgia.ru/20260624/pomozhet-li-edinaya-platforma-tsen-sekonomit-na-produktakh--opros-299304861.html
Поможет ли единая платформа цен сэкономить на продуктах – опрос
Поможет ли единая платформа цен сэкономить на продуктах – опрос
Sputnik Грузия
24.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-24T14:20+0400
2026-06-24T14:20+0400
2026-06-24T14:20+0400
опрос
опрос sputnik грузия
опрос на сайте
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/18/268818254_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_05ce026e73b4c6c9550b5f3426e41910.jpg
2026
Новости
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Sputnik Грузия
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опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
Поможет ли единая платформа цен сэкономить на продуктах – опрос
© photo: Sputnik / StringerСупермаркет - полки с продуктами
© photo: Sputnik / Stringer
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