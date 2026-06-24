https://sputnik-georgia.ru/20260624/v-gruzinskoy-mechte-otvetili-na-otkaz-ep-priglashat-gruzinskuyu-delegatsiyu-299299972.html

В "Грузинской мечте" ответили на отказ ЕП приглашать грузинскую делегацию

В "Грузинской мечте" ответили на отказ ЕП приглашать грузинскую делегацию

Sputnik Грузия

На заседании Комитета Европарламента по иностранным делам (AFET) в Брюсселе 24 июня обсуждаются стратегия дальнейшего расширения ЕС 24.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-24T12:52+0400

2026-06-24T12:52+0400

2026-06-24T12:52+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

брюссель

европарламент

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/10/248993498_692:60:3000:1358_1920x0_80_0_0_98f3673f97fe34bce4f3e3bfdca44c26.jpg

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Решение Европарламента не приглашать грузинскую делегацию на заседание по вопросам расширения Евросоюза продиктовано политическими интересами, а не стремлением защитить демократические ценности, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.Так он прокомментировал решение Европарламента не приглашать представителей парламента Грузии на заседание Межпарламентского комитета по вопросам расширения 24 июня. Как сообщила пресс-служба ЕП, Европарламент не признает легитимность парламента Грузии, а также избранного этим парламентом шестого президента страны Михаила Кавелашвили."Их цель была иной и не заключалась в реальной защите демократических ценностей. В данном случае присутствие Грузии на заседании означало бы признание ее лидерства. Это просто не входит сегодня в их узкие политические интересы", – заявил Кадагишвили.В свою очередь первый заместитель председателя парламентской фракции "Грузинская мечта" Леван Мачавариани выразил уверенность, что Евросоюзу в итоге придется возобновить полноценный диалог с грузинскими властями."Им придется смириться с тем, что ни через революцию, ни через грубое вмешательство в выборы заменить нас не удалось. В конечном итоге у них не останется другого выхода – они сядут за стол и начнут с нами диалог", – заявил Мачавариани.По его словам, отсутствие приглашения пытаются представить как своего рода наказание для Грузии, несмотря на то, что по критериям самого Евросоюза страна занимает передовые позиции среди государств-кандидатов.На заседании Комитета Европарламента по иностранным делам (AFET) в Брюсселе 24 июня обсуждаются стратегия дальнейшего расширения ЕС, перспективы интеграции стран-кандидатов, включая государства Западных Балкан, Украину и Молдову, а также роль национальных парламентов в процессе вступления в Евросоюз.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены девять дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении отложить до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры воздействия на официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия направила письмо в МИД Грузии, потребовав отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, а также пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют эти условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, брюссель, европарламент, грузинская мечта - демократическая грузия