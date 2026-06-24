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Женщины в грузинской политике: глава МИД Мака Бочоришвили – видео
Женщины в грузинской политике: глава МИД Мака Бочоришвили – видео
Sputnik Грузия
Второй год МИД Грузии возглавляет дипломат Мака Бочоришвили. Она была утверждена на эту высокую должность в ноябре 2024 года, а в апреле 2025 года была... 24.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-24T15:34+0400
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Министр окончила Дипломатическую академию в 1999 году, в которой затем преподавала несколько лет, и Тбилисский государственный университет – в 2000 году, занимала различные высокие дипломатические должности в Грузии и других странах.Она была послом Грузии в Австрии и представителем страны при ОБСЕ с 2015 по 2017 год. С 2018 по 2020 год была послом Грузии в Бельгии, возглавляла представительство страны при ЕС. В 2020 году была избрана в парламент от правящей партии "Грузинская мечта" и возглавляла комитет по евроинтеграции.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, мид грузии, политика, грузия, видеоклуб , мака бочоришвили, видео
Женщины в грузинской политике: глава МИД Мака Бочоришвили – видео
15:34 24.06.2026 (обновлено: 15:38 24.06.2026)
Второй год МИД Грузии возглавляет дипломат Мака Бочоришвили. Она была утверждена на эту высокую должность в ноябре 2024 года, а в апреле 2025 года была назначена на пост вице-премьера Грузии
Министр окончила Дипломатическую академию в 1999 году, в которой затем преподавала несколько лет, и Тбилисский государственный университет – в 2000 году, занимала различные высокие дипломатические должности в Грузии и других странах.
Она была послом Грузии в Австрии и представителем страны при ОБСЕ с 2015 по 2017 год. С 2018 по 2020 год была послом Грузии в Бельгии, возглавляла представительство страны при ЕС. В 2020 году была избрана в парламент от правящей партии "Грузинская мечта" и возглавляла комитет по евроинтеграции.