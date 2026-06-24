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Женщины в грузинской политике: глава МИД Мака Бочоришвили – видео

Женщины в грузинской политике: глава МИД Мака Бочоришвили – видео

Sputnik Грузия

Второй год МИД Грузии возглавляет дипломат Мака Бочоришвили. Она была утверждена на эту высокую должность в ноябре 2024 года, а в апреле 2025 года была... 24.06.2026, Sputnik Грузия

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Министр окончила Дипломатическую академию в 1999 году, в которой затем преподавала несколько лет, и Тбилисский государственный университет – в 2000 году, занимала различные высокие дипломатические должности в Грузии и других странах.Она была послом Грузии в Австрии и представителем страны при ОБСЕ с 2015 по 2017 год. С 2018 по 2020 год была послом Грузии в Бельгии, возглавляла представительство страны при ЕС. В 2020 году была избрана в парламент от правящей партии "Грузинская мечта" и возглавляла комитет по евроинтеграции.

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