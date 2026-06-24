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Жителю Харагаули грозит до 4 лет тюрьмы за ловлю рыбы током

Жителю Харагаули грозит до 4 лет тюрьмы за ловлю рыбы током

Sputnik Грузия

Рыбалка с использованием электрических устройств является в стране уголовным преступлением 24.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-24T23:24+0400

2026-06-24T23:24+0400

2026-06-24T23:24+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Жителю Харагаульского района (регион Имерети) грозит до четырех лет тюрьмы за ловлю рыбы самодельным электрошокером, сообщили в Департаменте надзора за охраной окружающей среды. Факт браконьерства выявили в селе Вардзия, на реке Боримела. Рыбалка с использованием электрических устройств является в стране уголовным преступлением. "Электрошоковое оружие представляет угрозу как для окружающей среды, так и для жизни и здоровья людей. Изготовление, приобретение, хранение, ношение, передача, пересылка, отправка или владение электрошоковым оружием является наказуемым по закону деянием", – сказано в сообщении ведомства. Материалы дела были направлены в соответствующее ведомство для дальнейшего реагирования. Борьба с браконьерством является приоритетом для Департамента надзора за охраной окружающей среды. Сотрудники Департамента круглосуточно патрулируют всю страну с целью предотвращения, пресечения и своевременного выявления незаконного рыболовства и других нарушений природоохранного законодательства. Кроме того, на каждое сообщение, поступающее на горячую линию министерства (номер 153), осуществляется немедленное реагирование. Это расценивается как браконьерство, а с 1 декабря 2023 года относится к уголовному правонарушению, которое предусматривает наказание в виде тюремного заключения от двух до четырех лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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