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Последствия сильнейшего за 126 лет землетрясения в Венесуэле - фото
Последствия сильнейшего за 126 лет землетрясения в Венесуэле - фото
Sputnik Грузия
После серии мощных землетрясений в Венесуэле разрушения зафиксированы сразу в нескольких штатах страны 25.06.2026, Sputnik Грузия
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Наиболее серьёзный ущерб пришёлся на столицу Каракас — под обломками зданий до сих пор остаются люди. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайной ситуации и развернули масштабные поисково-спасательные операции. По предварительным данным, в результате землетрясений погибли не менее 32 человек, ещё около 700 получили различные травмы. Спасатели продолжают разбирать завалы в пострадавших районах.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, происшествия, в мире, венесуэла
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, происшествия, в мире, венесуэла

Последствия сильнейшего за 126 лет землетрясения в Венесуэле - фото

10:22 25.06.2026 (обновлено: 13:56 26.06.2026)
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После серии мощных землетрясений в Венесуэле разрушения зафиксированы сразу в нескольких штатах страны
Наиболее серьёзный ущерб пришёлся на столицу Каракас — под обломками зданий до сих пор остаются люди.
Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайной ситуации и развернули масштабные поисково-спасательные операции. По предварительным данным, в результате землетрясений погибли не менее 32 человек, ещё около 700 получили различные травмы. Спасатели продолжают разбирать завалы в пострадавших районах.
© REUTERS Gaby Oraa

Мужчина сидит на велосипеде на поврежденной дороге после землетрясений в Ла-Гуайре.

Мужчина сидит на велосипеде на поврежденной дороге после землетрясений в Ла-Гуайре. - Sputnik Грузия
1/14
© REUTERS Gaby Oraa

Мужчина сидит на велосипеде на поврежденной дороге после землетрясений в Ла-Гуайре.

© REUTERS Gaby Oraa

Человек передает молоток мужчине во время поиска жертв под завалами здания после землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла.

Человек передает молоток мужчине во время поиска жертв под завалами здания после землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла. - Sputnik Грузия
2/14
© REUTERS Gaby Oraa

Человек передает молоток мужчине во время поиска жертв под завалами здания после землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла.

© REUTERS Vantor

На спутниковых снимках показаны здания в Плайя-Пуэрто-Вьехо.

На спутниковых снимках показаны здания в Плайя-Пуэрто-Вьехо. - Sputnik Грузия
3/14
© REUTERS Vantor

На спутниковых снимках показаны здания в Плайя-Пуэрто-Вьехо.

© AP Photo / Pedro Mattey

Эвакуированные пациенты после землетрясения в Венесуэле.

Эвакуированные пациенты после землетрясения в Венесуэле. - Sputnik Грузия
4/14
© AP Photo / Pedro Mattey

Эвакуированные пациенты после землетрясения в Венесуэле.

© REUTERS Fausto Torrealba

Люди рассматривают остатки здания, обрушившегося после землетрясений в стране, Каракас, Венесуэла.

Люди рассматривают остатки здания, обрушившегося после землетрясений в стране, Каракас, Венесуэла. - Sputnik Грузия
5/14
© REUTERS Fausto Torrealba

Люди рассматривают остатки здания, обрушившегося после землетрясений в стране, Каракас, Венесуэла.

© REUTERS Gaby Oraa

Мужчина реагирует на происходящее среди обломков здания после землетрясения в Ла-Гуайре.

Мужчина реагирует на происходящее среди обломков здания после землетрясения в Ла-Гуайре. - Sputnik Грузия
6/14
© REUTERS Gaby Oraa

Мужчина реагирует на происходящее среди обломков здания после землетрясения в Ла-Гуайре.

© REUTERS Maxwell Briceno

Обрушившиеся здания после землетрясения в Ла-Гуайре.

Обрушившиеся здания после землетрясения в Ла-Гуайре. - Sputnik Грузия
7/14
© REUTERS Maxwell Briceno

Обрушившиеся здания после землетрясения в Ла-Гуайре.

© AP Photo / Jonathan Lanza

Мужчина в разрушенном магазине после землетрясения в Венесуэле.

Мужчина в разрушенном магазине после землетрясения в Венесуэле. - Sputnik Грузия
8/14
© AP Photo / Jonathan Lanza

Мужчина в разрушенном магазине после землетрясения в Венесуэле.

© REUTERS Leonardo Fernandez Viloria

Поврежденное здание после землетрясения в Каракасе.

Поврежденное здание после землетрясения в Каракасе. - Sputnik Грузия
9/14
© REUTERS Leonardo Fernandez Viloria

Поврежденное здание после землетрясения в Каракасе.

© REUTERS Gaby Oraa

Мужчина наблюдает за обломками рухнувшего здания после землетрясения в Ла-Гуайре.

Мужчина наблюдает за обломками рухнувшего здания после землетрясения в Ла-Гуайре. - Sputnik Грузия
10/14
© REUTERS Gaby Oraa

Мужчина наблюдает за обломками рухнувшего здания после землетрясения в Ла-Гуайре.

© REUTERS Gaby Oraa

Люди осматривают обломки рухнувшего здания после землетрясений в Ла-Гуайре, Венесуэла.

Люди осматривают обломки рухнувшего здания после землетрясений в Ла-Гуайре, Венесуэла. - Sputnik Грузия
11/14
© REUTERS Gaby Oraa

Люди осматривают обломки рухнувшего здания после землетрясений в Ла-Гуайре, Венесуэла.

© AP Photo / Ariana Cubillos

Люди спят на улице после землетрясения в Венесуэле.

Люди спят на улице после землетрясения в Венесуэле. - Sputnik Грузия
12/14
© AP Photo / Ariana Cubillos

Люди спят на улице после землетрясения в Венесуэле.

© REUTERS Vantor

На спутниковых снимках показаны многоквартирные дома в Ла-Гуайре, Венесуэла.

На спутниковых снимках показаны многоквартирные дома в Ла-Гуайре, Венесуэла. - Sputnik Грузия
13/14
© REUTERS Vantor

На спутниковых снимках показаны многоквартирные дома в Ла-Гуайре, Венесуэла.

© AP Photo / Pedro Mattey

Пострадавшая после землетрясения в Венесуэле.

Пострадавшая после землетрясения в Венесуэле. - Sputnik Грузия
14/14
© AP Photo / Pedro Mattey

Пострадавшая после землетрясения в Венесуэле.

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