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Последствия сильнейшего за 126 лет землетрясения в Венесуэле - фото

Последствия сильнейшего за 126 лет землетрясения в Венесуэле - фото

Sputnik Грузия

После серии мощных землетрясений в Венесуэле разрушения зафиксированы сразу в нескольких штатах страны 25.06.2026, Sputnik Грузия

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Наиболее серьёзный ущерб пришёлся на столицу Каракас — под обломками зданий до сих пор остаются люди. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайной ситуации и развернули масштабные поисково-спасательные операции. По предварительным данным, в результате землетрясений погибли не менее 32 человек, ещё около 700 получили различные травмы. Спасатели продолжают разбирать завалы в пострадавших районах.

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