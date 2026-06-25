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Последствия сильнейшего за 126 лет землетрясения в Венесуэле - фото
Последствия сильнейшего за 126 лет землетрясения в Венесуэле - фото
Sputnik Грузия
После серии мощных землетрясений в Венесуэле разрушения зафиксированы сразу в нескольких штатах страны 25.06.2026, Sputnik Грузия
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Наиболее серьёзный ущерб пришёлся на столицу Каракас — под обломками зданий до сих пор остаются люди. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайной ситуации и развернули масштабные поисково-спасательные операции. По предварительным данным, в результате землетрясений погибли не менее 32 человек, ещё около 700 получили различные травмы. Спасатели продолжают разбирать завалы в пострадавших районах.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, происшествия, в мире, венесуэла
Последствия сильнейшего за 126 лет землетрясения в Венесуэле - фото 10:22 25.06.2026 (обновлено: 13:56 26.06.2026)
После серии мощных землетрясений в Венесуэле разрушения зафиксированы сразу в нескольких штатах страны
Наиболее серьёзный ущерб пришёлся на столицу Каракас — под обломками зданий до сих пор остаются люди.
Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайной ситуации и развернули масштабные поисково-спасательные операции. По предварительным данным, в результате землетрясений погибли не менее 32 человек, ещё около 700 получили различные травмы. Спасатели продолжают разбирать завалы в пострадавших районах.
© REUTERS Gaby Oraa
Мужчина сидит на велосипеде на поврежденной дороге после землетрясений в Ла-Гуайре.
Мужчина сидит на велосипеде на поврежденной дороге после землетрясений в Ла-Гуайре.
© REUTERS Gaby Oraa
Человек передает молоток мужчине во время поиска жертв под завалами здания после землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла.
Человек передает молоток мужчине во время поиска жертв под завалами здания после землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла.
© REUTERS Vantor
На спутниковых снимках показаны здания в Плайя-Пуэрто-Вьехо.
На спутниковых снимках показаны здания в Плайя-Пуэрто-Вьехо.
© AP Photo / Pedro Mattey
Эвакуированные пациенты после землетрясения в Венесуэле.
Эвакуированные пациенты после землетрясения в Венесуэле.
© REUTERS Fausto Torrealba
Люди рассматривают остатки здания, обрушившегося после землетрясений в стране, Каракас, Венесуэла.
Люди рассматривают остатки здания, обрушившегося после землетрясений в стране, Каракас, Венесуэла.
© REUTERS Gaby Oraa
Мужчина реагирует на происходящее среди обломков здания после землетрясения в Ла-Гуайре.
Мужчина реагирует на происходящее среди обломков здания после землетрясения в Ла-Гуайре.
© REUTERS Maxwell Briceno
Обрушившиеся здания после землетрясения в Ла-Гуайре.
Обрушившиеся здания после землетрясения в Ла-Гуайре.
© AP Photo / Jonathan Lanza
Мужчина в разрушенном магазине после землетрясения в Венесуэле.
Мужчина в разрушенном магазине после землетрясения в Венесуэле.
© REUTERS Leonardo Fernandez Viloria
Поврежденное здание после землетрясения в Каракасе.
Поврежденное здание после землетрясения в Каракасе.
© REUTERS Gaby Oraa
Мужчина наблюдает за обломками рухнувшего здания после землетрясения в Ла-Гуайре.
Мужчина наблюдает за обломками рухнувшего здания после землетрясения в Ла-Гуайре.
© REUTERS Gaby Oraa
Люди осматривают обломки рухнувшего здания после землетрясений в Ла-Гуайре, Венесуэла.
Люди осматривают обломки рухнувшего здания после землетрясений в Ла-Гуайре, Венесуэла.
© AP Photo / Ariana Cubillos
Люди спят на улице после землетрясения в Венесуэле.
Люди спят на улице после землетрясения в Венесуэле.
© REUTERS Vantor
На спутниковых снимках показаны многоквартирные дома в Ла-Гуайре, Венесуэла.
На спутниковых снимках показаны многоквартирные дома в Ла-Гуайре, Венесуэла.
© AP Photo / Pedro Mattey
Пострадавшая после землетрясения в Венесуэле.
Пострадавшая после землетрясения в Венесуэле.