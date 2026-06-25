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https://sputnik-georgia.ru/20260625/amerikanskaya-korporatsiya-dast-25-millionov-dollarov-na-stroitelstvo-prichala-v-portu-poti-299325093.html
Американская корпорация даст 25 миллионов долларов на строительство причала в порту Поти
Американская корпорация даст 25 миллионов долларов на строительство причала в порту Поти
Sputnik Грузия
Потийский порт – главные морские ворота региона, связывающие Грузию, Армению и Азербайджан с ключевыми черноморскими портами 25.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-25T17:57+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Международная финансовая корпорация развития США (DFC) предоставит Грузии кредит в размере 25 миллионов долларов на завершение строительства второго причала нового морского порта в Поти, что позволит значительно увеличить объемы перевалки навалочных грузов, сообщило посольство США в Грузии.Корпорация уже подписала второе кредитное соглашение на сумму 25 миллионов долларов с PACE Group. Порт Поти является крупнейшим морским портом Грузии. Он обрабатывает наливные и сухие грузы, пассажирские паромы и обеспечивает 85% контейнерных перевозок страны.По информации посольства, реализация проекта позволит дополнительно увеличить пропускную способность порта на 1 миллион тонн в год, укрепить критически важную инфраструктуру и сделать торговлю вдоль Транскаспийского коридора еще более безопасной и эффективной."Этот проект основан на успешном сотрудничестве DFC и PACE Group, в рамках которого в 2020 году был выделен кредит в размере 50 миллионов долларов на развитие и строительство терминала нового морского порта Поти", – говорится в сообщении.Как отметили в посольстве США, DFC является международным инвестиционным агентством правительства США. Его инвестиции обеспечивают устойчивые экономические результаты для американских налогоплательщиков и способствуют устойчивому экономическому развитию союзников и партнеров США.Потийский порт сегодняМногофункциональный Потийский порт располагает 15 причалами общей длиной 2,9 тысячи метров, более чем 20 портовыми кранами и 17 километрами железнодорожных путей.Он служит морскими воротами для международной торговли Грузии, Армении и Азербайджана, обеспечивает прямое паромное сообщение с черноморскими портами Украины, России и Болгарии, а также связан с национальной железнодорожной сетью, соединяющей все ключевые города Грузии.Международная компания APM Terminals, входящая в группу датского холдинга A.P. Moller-Maersk, владеет Потийским портом с 2011 года.С момента приобретения порта APM Terminals инвестировала более 80 миллионов долларов в модернизацию устаревшей портовой инфраструктуры и сервисных объектов, включая строительство нового таможенного центра, а также новых железнодорожных и грузовых мощностей.В мае 2013 года был открыт зерноперерабатывающий терминал мощностью 500 тысяч тонн в год, что создало альтернативный маршрут для экспорта пшеницы из Центральной Азии в Черноморский и Средиземноморский регионы. В 2014 году вслед за этим начал работу новый внутренний контейнерный терминал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, сша, поти, тбилиси, apm terminals
экономика, грузия, новости, сша, поти, тбилиси, apm terminals

Американская корпорация даст 25 миллионов долларов на строительство причала в порту Поти

17:57 25.06.2026
CC BY-SA 3.0 / Nc tech3 / POTIПорт Поти в Грузии
Порт Поти в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 25.06.2026
CC BY-SA 3.0 / Nc tech3 / POTI
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Потийский порт – главные морские ворота региона, связывающие Грузию, Армению и Азербайджан с ключевыми черноморскими портами
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Международная финансовая корпорация развития США (DFC) предоставит Грузии кредит в размере 25 миллионов долларов на завершение строительства второго причала нового морского порта в Поти, что позволит значительно увеличить объемы перевалки навалочных грузов, сообщило посольство США в Грузии.
Корпорация уже подписала второе кредитное соглашение на сумму 25 миллионов долларов с PACE Group. Порт Поти является крупнейшим морским портом Грузии. Он обрабатывает наливные и сухие грузы, пассажирские паромы и обеспечивает 85% контейнерных перевозок страны.
По информации посольства, реализация проекта позволит дополнительно увеличить пропускную способность порта на 1 миллион тонн в год, укрепить критически важную инфраструктуру и сделать торговлю вдоль Транскаспийского коридора еще более безопасной и эффективной.
"Этот проект основан на успешном сотрудничестве DFC и PACE Group, в рамках которого в 2020 году был выделен кредит в размере 50 миллионов долларов на развитие и строительство терминала нового морского порта Поти", – говорится в сообщении.
Как отметили в посольстве США, DFC является международным инвестиционным агентством правительства США. Его инвестиции обеспечивают устойчивые экономические результаты для американских налогоплательщиков и способствуют устойчивому экономическому развитию союзников и партнеров США.

Потийский порт сегодня

Многофункциональный Потийский порт располагает 15 причалами общей длиной 2,9 тысячи метров, более чем 20 портовыми кранами и 17 километрами железнодорожных путей.
Он служит морскими воротами для международной торговли Грузии, Армении и Азербайджана, обеспечивает прямое паромное сообщение с черноморскими портами Украины, России и Болгарии, а также связан с национальной железнодорожной сетью, соединяющей все ключевые города Грузии.
Международная компания APM Terminals, входящая в группу датского холдинга A.P. Moller-Maersk, владеет Потийским портом с 2011 года.
С момента приобретения порта APM Terminals инвестировала более 80 миллионов долларов в модернизацию устаревшей портовой инфраструктуры и сервисных объектов, включая строительство нового таможенного центра, а также новых железнодорожных и грузовых мощностей.
В мае 2013 года был открыт зерноперерабатывающий терминал мощностью 500 тысяч тонн в год, что создало альтернативный маршрут для экспорта пшеницы из Центральной Азии в Черноморский и Средиземноморский регионы. В 2014 году вслед за этим начал работу новый внутренний контейнерный терминал.
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