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Дожди, грозы и шторм на море – прогноз погоды в Грузии в ближайшие дни
Дожди, грозы и шторм на море – прогноз погоды в Грузии в ближайшие дни
Sputnik Грузия
Уровень риска возникновения природных катастроф в данный момент оценивается специалистами как средний 25.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-25T22:40+0400
2026-06-25T22:40+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Переменчивые осадки, местами грозы и усиление ветра ожидаются в Грузии с 26 июня, до утра 28 июня, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По информации синоптиков, временами сильные дожди ожидаются на большей части Западной Грузии и местами в горных районах Восточной Грузии. Кроме того, возможны грозы и сильные ветры, град в Кахети и горных районах страны, а 27-28 июня – шторм на море в 3-4 балла. Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, внезапные паводки на малых реках, а также возникновение и активизацию оползней и селевых потоков в холмистых и горных районах. Уровень риска возникновения природных катастроф в данный момент оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Дожди, грозы и шторм на море – прогноз погоды в Грузии в ближайшие дни
Уровень риска возникновения природных катастроф в данный момент оценивается специалистами как средний
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Переменчивые осадки, местами грозы и усиление ветра ожидаются в Грузии с 26 июня, до утра 28 июня, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
По информации синоптиков, временами сильные дожди ожидаются на большей части Западной Грузии и местами в горных районах Восточной Грузии.
Кроме того, возможны грозы и сильные ветры, град в Кахети и горных районах страны, а 27-28 июня – шторм на море в 3-4 балла.
Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, внезапные паводки на малых реках, а также возникновение и активизацию оползней и селевых потоков в холмистых и горных районах.
Уровень риска возникновения природных катастроф в данный момент оценивается специалистами как средний.