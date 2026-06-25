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Грузия из-за своего положения привлекательна для Запада, включая США – спикер парламента
Грузия из-за своего положения привлекательна для Запада, включая США – спикер парламента
Sputnik Грузия
Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер 25.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-25T13:53+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Грузия является важным связующим звеном между Востоком и Западом, и это имеет значение для США и других партнеров, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.В последнее время Грузия предпринимает активные попытки наладить отношения с США. Между тем многие эксперты утверждают, что после запуска альтернативного маршрута из Армении в Турцию через Азербайджан Грузия может утратить свою роль ключевого связующего звена."Для всех, включая США, важны эти транспортные связи – с точки зрения стратегического партнерства, экономических отношений, инвестиций и других аспектов грузинской экономики. Это вопросы, которые необходимо обсуждать, как и то, в чем именно заключаются эти интересы. Мы предлагаем именно такой, справедливый подход к обсуждению", – сказал Папуашвили.Он отметил, что на фоне последних конфликтов значительная часть транзитных потоков была переориентирована на Южный Кавказ и, в первую очередь, на Грузию, которая занимает центральное место в этой системе связей.Грузия и СШАОтношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. При администрации бывшего президента США Джо Байдена между странами было приостановлено стратегическое партнерство, действовавшее с 2009 года, а против ряда грузинских чиновников были введены визовые санкции.Финансовые ограничения со стороны Вашингтона были также введены против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.Поводом для ухудшения отношений стало принятие в Грузии ряда законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузить отношения и заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве на равноправных условиях. Среди предложений грузинской стороны – безвизовый режим для граждан страны и запуск прямых авиарейсов. Четкого ответа на эту инициативу грузинские власти пока не получили.В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, однако контактов на высшем уровне пока нет, а взаимодействие ограничивается коммуникацией через дипломатические представительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, сша, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, шалва папуашвили, дональд трамп
политика, грузия, новости, сша, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, шалва папуашвили, дональд трамп
Грузия из-за своего положения привлекательна для Запада, включая США – спикер парламента
Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Грузия является важным связующим звеном между Востоком и Западом, и это имеет значение для США и других партнеров, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В последнее время Грузия предпринимает активные попытки наладить отношения с США. Между тем многие эксперты утверждают, что после запуска альтернативного маршрута из Армении в Турцию через Азербайджан Грузия может утратить свою роль ключевого связующего звена.
"Для всех, включая США, важны эти транспортные связи – с точки зрения стратегического партнерства, экономических отношений, инвестиций и других аспектов грузинской экономики. Это вопросы, которые необходимо обсуждать, как и то, в чем именно заключаются эти интересы. Мы предлагаем именно такой, справедливый подход к обсуждению", – сказал Папуашвили.
Он отметил, что на фоне последних конфликтов значительная часть транзитных потоков была переориентирована на Южный Кавказ и, в первую очередь, на Грузию, которая занимает центральное место в этой системе связей.
Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. При администрации бывшего президента США Джо Байдена между странами было приостановлено стратегическое партнерство, действовавшее с 2009 года, а против ряда грузинских чиновников были введены визовые санкции.
Финансовые ограничения со стороны Вашингтона были также введены против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.
Поводом для ухудшения отношений стало принятие в Грузии ряда законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".
После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузить отношения и заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве на равноправных условиях. Среди предложений грузинской стороны – безвизовый режим для граждан страны и запуск прямых авиарейсов. Четкого ответа на эту инициативу грузинские власти пока не получили.
В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, однако контактов на высшем уровне пока нет, а взаимодействие ограничивается коммуникацией через дипломатические представительства.