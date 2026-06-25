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Иностранцев в Грузии ждут перемены – поправки приняты

Иностранцев в Грузии ждут перемены – поправки приняты

Sputnik Грузия

Поправки также предусматривают создание в Грузии единой базы данных иностранных граждан для их учета и определения правового положения 25.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-25T12:52+0400

2026-06-25T12:52+0400

2026-06-25T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Парламент утвердил в третьем, окончательном чтении поправки в законодательство, касающиеся пребывания иностранцев в Грузии. Изменения будут поэтапно вступать в силу до 1 сентября 2026 года.Пакет поправок состоит из 18 законопроектов и предусматривает как введение нового вида на жительство, так и изменение ряда других норм.Новшества для супругов граждан ГрузииПоправки предусматривают введение нового вида на жительство – "по браку", который будет выдаваться иностранцам, состоящим в зарегистрированном браке с гражданами Грузии, сроком на один год. Для его получения специальная межведомственная комиссия будет проверять подлинность брака.В частности, комиссия получит право опрашивать супругов как вместе, так и по отдельности в рамках интервью. Также супруги должны будут предоставить документы и иные доказательства семейных отношений, подтверждающие их связь. Комиссия будет иметь право посещать место жительства супругов, осматривать жилье и опрашивать соседей или других лиц. В случае отказа супругов показать жилье или сотрудничать с комиссией в выдаче вида на жительство будет отказано.Кроме того, поправки вносятся в Уголовный кодекс Грузии. В нем появится статья "Фиктивный брак с гражданином Грузии с целью получения вида на жительство или другого правового основания для нахождения в Грузии".Такое преступление будет караться выдворением иностранца с запретом на въезд на срок от двух до десяти лет, либо штрафом, либо домашним арестом на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.Изменения для иностранных студентовСогласно новым правилам, иностранцы смогут поступать только в вузы и профессиональные училища с государственной аккредитацией. Это даст им право легально находиться в стране и получить вид на жительство для учебы. Статус учебного заведения можно будет проверить в справочнике абитуриента.Право на поступление в вузы и профтехучилища Грузии без экзаменов сохранится для иностранных граждан, окончивших школы за рубежом. Однако уже с 1 июля они будут обязаны подтверждать знание грузинского языка при поступлении.Кроме того, если студент в течение года не сможет набрать более трети кредитов, его студенческий статус будет приостановлен. Аналогичные правила будут действовать и для обучающихся в профколледжах Грузии. Приостановление студенческого статуса станет основанием для выдворения из страны.Новые правила выдворенияТюрьмы Грузии будут обязаны обращаться в советы пенитенциарной службы по вопросу пересмотра наказания для выдворения осужденного иностранца. Согласно поправкам, речь идет об иностранных гражданах, отбывающих наказание в местах лишения свободы, которые уже отбыли часть срока и могут претендовать на смягчение меры наказания, за исключением лиц, совершивших особо тяжкие преступления.В таких случаях, вместо замены оставшейся части наказания на условно-досрочное освобождение, будет применяться выдворение на срок, равный неотбытой части заключения.Другие новшестваПоправки также предусматривают создание в Грузии единой базы данных иностранных граждан для их учета и определения правового положения.Кроме того, отсутствие разрешения на работу и несоблюдение условий его выдачи станут официальным основанием для выдворения иностранцев.Также в законе определены условия соблюдения государственной и общественной безопасности, нарушение которых может стать причиной выдворения иностранца или отказа в предоставлении права на проживание в стране. Среди таких нарушений – потребление наркотических средств, вождение в нетрезвом виде, словесное оскорбление представителей органов власти, нарушение правил, связанных с оружием, в том числе ношение ножа.Кроме того, иностранным гражданам потребуется справка о законности пребывания в Грузии для получения ряда услуг в стране, за исключением обращения за медицинской помощью. Такая справка станет обязательной и для получения разрешения на работу.Полный текст будет опубликован на сайте "Законодательного вестника" после подписания президентом Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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