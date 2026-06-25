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Какой сегодня церковный праздник: 25 июня 2026

Какой сегодня церковный праздник: 25 июня 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 25 июня отмечают день памяти cвятых Онуфрия, Иоанна, Ираклемона, Андрея, Феофила и Петра 25.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-25T01:01+0400

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религия

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминается в церковном календаре.Онуфрий ВеликийПо церковному календарю 25 июня поминают преподобного Онуфрия Великого, одного из знаменитых раннехристианских отшельников, жившего в IV веке.В молодости будущий cвятой, который воспитывался в египетской обители Эрити, ушел из монастыря в пустыню, чтобы познать суровую жизнь пустынника. Онуфрий в труднодоступной местности встретил старца-отшельника, который, став его учителем, наставлял до своей кончины.В пустыне преподобный провел 60 лет. По словам преподобного Пафнутия, описавшего жизнь святого, хлеб и Святое Причастие ему приносили ангелы. Пафнутий, встретив отшельника в пустыне, сначала испугался, так как, живя в пустыне, он зарос густым белым волосом.Онуфрий, по некоторым данным, был сыном персидского царя, который отдал ребенка в монастырь по внушению свыше.Иоанн, Ираклемон, Андрей и ФеофилПо церковному календарю 25 июня поминают преподобных Иоанна, Ираклемона, Андрея и Феофила, подвизавшихся в египетской пустыне в IV веке.Все они были детьми начальников города Оксиринх (в Среднем Египте). Подружились они еще в училище, и, изучая светские науки, захотели постичь мудрость духовную.Решив себя посвятить подвижничеству, они удалились в пустыню, и, встретив отшельника, достигшего глубокой старости, прожили с ним год, запоминая духовные наставления. Когда пустынник умер, преподобные, оставшись в пустыне, поселились в разных местах, питаясь дикорастущими овощами, вкушая лишь два раза в неделю.С понедельника по пятницу каждый из них проводил время уединенно в окрестных горах и пещерах, а по субботам и воскресеньям собирались вместе для общей молитвы и удостаивались Святого Причащения от Божия Ангела. Они мирно скончались, прожив так примерно 60 лет.Петр АфонскийПо церковному календарю 25 июня поминают Петра Афонского, одного из первых монахов на святой горе Афон, жившего VII-VIII веках.Служил будущий святой полководцем в Византийской империи. Во время войны с персами, попав в плен, он пришел к мысли, что наказан за невыполнение обета – Петр в молодости собирался принять постриг, но этого не сделал.Пленник стал молиться о помощи Николаю Чудотворцу. Святой явился узнику вместе с Симеоном Богоприимцем и освободил его чудесным образом из плена.Постриг Петра в монахи папа Римский, которому накануне явился во сне Николай Угодник и предупредил, что придет к нему человек с просьбой о постриге.Петру после пострига и обучения в Риме явилась Пресвятая Богородица, повелевшая ему поселиться на горе Афон.Святой прожил на Афоне отшельником в пещере 53 года. Охотник, случайно обнаруживший монаха, захотел присоединиться к нему. Но монах сказал, чтобы он, тщательно испытав свою готовность к суровой монашеской жизни, приходил через год.Охотник через год вернулся со своим братом, одержимым бесом. Но преподобного застали скончавшимся, а бесноватый, прикоснувшись к его телу, исцелился.ИмениныПо церковному календарю 25 июня именины отмечают Анна, Андрей, Арсений, Иона, Иван, Петр, Степан, Тимофей и Юлиан.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , календарь религиозных праздников