https://sputnik-georgia.ru/20260625/karantinnyy-rezhim-v-azerbaydzhane-prodlili-do-oktyabrya-299325587.html

Карантинный режим в Азербайджане продлили до октября

Карантинный режим в Азербайджане продлили до октября

Sputnik Грузия

По данным ВОЗ на 13 мая 2026 года, в мире зарегистрировано свыше 779 миллионов случаев заражения коронавирусом 25.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-25T18:58+0400

2026-06-25T18:58+0400

2026-06-25T18:58+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Власти Азербайджана продлили особый карантинный режим, введенный во время пандемии COVID-19. Согласно распоряжению премьер-министра Али Асадова, режим будет действовать до октября текущего года. Ранее, в марте, его продлили до 06:00 1 июля 2026 года."С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и возможных осложнений срок действия особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен до 06:00 1 октября 2026 года", – говорится в документе.По данным ВОЗ на 13 мая 2026 года, в мире зарегистрировано свыше 779 миллионов случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов превысило 7,1 миллиона. Режим чрезвычайной ситуации в сфере глобального здравоохранения из-за COVID-19 действовал с конца января 2020 года до 5 мая 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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