https://sputnik-georgia.ru/20260625/kurs-lari-na-chetverg--26473-gel-299310919.html

Курс лари на четверг – 2,6473 GEL/$

Курс лари на четверг – 2,6473 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 лари по отношению к доллару 25.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-25T09:48+0400

2026-06-25T09:48+0400

2026-06-25T09:48+0400

курс лари к доллару на сегодня в грузии

курс доллара

колебание курса лари

лари

лари

доллары

доллар

рубль

российский рубль

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22970/36/229703679_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_7cadc16d2f1cdd2c7316f1bf5da3d2c6.jpg

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 25 июня в размере 2,6473 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0007 лари по отношению к доллару.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

курс лари к доллару на сегодня в грузии, курс доллара, колебание курса лари, лари, лари, доллары, доллар, рубль, российский рубль