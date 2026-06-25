Министр юстиции: инновации сделали госуслуги доступными по всей Грузии
© photo: Sputnik / StringerДом Юстиции Грузии, обслуживание граждан, государственные сервисы
© photo: Sputnik / Stringer
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Проведение форума высокого уровня в Тбилиси рассматривается как международное признание реформ, которые проводит Грузия
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Инновации и развитие цифровой инфраструктуры в Грузии обеспечивает универсальный доступ населения к госуслугам по всей стране, заявил министр юстиции Грузии Паата Салия на проходящем в Тбилиси Форуме ООН по вопросам государственных услуг.
Форум государственной службы 2026 года проводится 23-25 июня. Он посвящен теме "Преобразование государственных учреждений: продвижение инноваций, подотчетности, участия и инклюзивности". Стартовало мероприятие в Международный день государственного служащего.
"Мы продолжим внедрять инновации, расширять и совершенствовать наши сервисы, чтобы государственные услуги оставались доступными, оперативными и ориентированными на граждан", — заявил Салия.
В частности, было отмечено, что:
В Грузии действуют 127 Домов юстиции, ориентированных на потребности граждан и предоставляющих государственные и частные услуги;
для преодоления географических барьеров 20 мобильных Домов юстиции обслуживают 90 сел;
услуги доступны и в учреждениях пенитенциарной системы, где открыты Дома юстиции;
при оказании услуг учитываются потребности этнических меньшинств;
более 400 государственных и частных услуг доступны онлайн через единый электронный портал MY.GOV.GE;
действует система "умного контракта", позволяющая дистанционно регистрировать частную собственность;
цифровая трансформация государственных услуг закреплена в Стратегии цифрового управления Грузии на 2025–2030 годы.
Проведение Форума ООН по государственным услугам в Тбилиси является международным признанием успешных реформ, которые Грузия на протяжении многих лет проводит для развития доступных и эффективных государственных услуг, заявили власти.
Ежегодно Форум служит площадкой для проведения всестороннего политического диалога между государственными чиновниками и министрами, специалистами и реформаторами в области государственного управления, экспертами гражданского общества и академических кругов, а также представителями международных и региональных организаций, направленных на достижение целей устойчивого развития (ЦУР).
Также ежегодно 23 июня Форум отмечает День государственной службы ООН и проводит престижную церемонию вручения Премии Организации Объединенных Наций за государственную службу (UNPSA), отмечающую выдающиеся достижения и инновации в государственной службе.