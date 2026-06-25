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Министр юстиции: инновации сделали госуслуги доступными по всей Грузии

Министр юстиции: инновации сделали госуслуги доступными по всей Грузии

Sputnik Грузия

Проведение форума высокого уровня в Тбилиси рассматривается как международное признание реформ, которые проводит Грузия 25.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-25T21:47+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Инновации и развитие цифровой инфраструктуры в Грузии обеспечивает универсальный доступ населения к госуслугам по всей стране, заявил министр юстиции Грузии Паата Салия на проходящем в Тбилиси Форуме ООН по вопросам государственных услуг. Форум государственной службы 2026 года проводится 23-25 июня. Он посвящен теме "Преобразование государственных учреждений: продвижение инноваций, подотчетности, участия и инклюзивности". Стартовало мероприятие в Международный день государственного служащего. В частности, было отмечено, что: Проведение Форума ООН по государственным услугам в Тбилиси является международным признанием успешных реформ, которые Грузия на протяжении многих лет проводит для развития доступных и эффективных государственных услуг, заявили власти. Ежегодно Форум служит площадкой для проведения всестороннего политического диалога между государственными чиновниками и министрами, специалистами и реформаторами в области государственного управления, экспертами гражданского общества и академических кругов, а также представителями международных и региональных организаций, направленных на достижение целей устойчивого развития (ЦУР). Также ежегодно 23 июня Форум отмечает День государственной службы ООН и проводит престижную церемонию вручения Премии Организации Объединенных Наций за государственную службу (UNPSA), отмечающую выдающиеся достижения и инновации в государственной службе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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