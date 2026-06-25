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МВД сообщило о 20 задержанных за наркопреступления в Тбилиси и регионах Грузии

МВД сообщило о 20 задержанных за наркопреступления в Тбилиси и регионах Грузии

Sputnik Грузия

Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии 25.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-25T16:56+0400

2026-06-25T16:56+0400

2026-06-25T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Сотрудники Министерства внутренних дел в разное время в Тбилиси, Гурии, Аджарии и Кахетии задержали 20 человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, совершенных группой лиц по предварительному сговору, сообщили в пресс-службе ведомства.На основании постановления суда полиция несколько раз осуществила контрольную закупку наркотического средства у одного из обвиняемых, при этом были произведены скрытые аудио- и видеозаписи этих закупок.В ходе обысков по местам жительства задержанных, а также в указанных ими местах правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств подготовленные к продаже особо крупные партии наркотических средств: метадона, альфа-PVP и высушенной марихуаны.Следствие установило, что часть обвиняемых занималась незаконным культивированием растений, содержащих наркотические вещества, в особо крупном размере в специально оборудованной теплице.В результате следственных действий также были изъяты материалы, предназначенные для расфасовки наркотиков.Расследование ведется по пяти статьям Уголовного кодекса Грузии. Всем задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с наркотиками. Реализация наркотических средств, а также содействие их сбыту караются лишением свободы на срок от 8 до 20 лет либо бессрочным заключением. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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