https://sputnik-georgia.ru/20260625/oppozitsiya-gruzii-razvalivaetsya-na-glazakh--v-pravyaschey-partii-govoryat-o-politicheskoy-smerti-299324871.html

Оппозиция Грузии разваливается на глазах – в правящей партии говорят о политической смерти

Оппозиция Грузии разваливается на глазах – в правящей партии говорят о политической смерти

Sputnik Грузия

В "Грузинской мечте" уверены, оппозиция уже не сможет вернуться к прежним политическим позициям 25.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-25T15:55+0400

2026-06-25T15:55+0400

2026-06-25T15:55+0400

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единое национальное движение

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Радикальная оппозиция в Грузии оказалась на грани политического краха из-за череды собственных ошибок и непродуманных решений, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Тенгиз Шарманашвили.Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили спровоцировал новый виток противостояния в "Едином национальном движении" и "Альянсе оппозиции". Он поддержал кандидатуру телеведущей Нануки Жоржолиани на пост председателя "Нацдвижения" и обрушился с критикой на лидера партии "Ахали" Нику Мелия, обвинив его в предательстве.Депутат отметил, что представители оппозиции отказались участвовать в работе парламента после выборов и не воспользовались полученными мандатами. По его словам, еще одной серьезной ошибкой стал отказ ряда оппозиционных партий от участия в выборах органов местного самоуправления."Перечислять их ошибки можно бесконечно. Теперь они подставляют друг друга и указывают пальцем друг на друга. У них нет никакого плана, как выйти из этой ситуации, и такого плана у них быть не может", – отметил он.По оценке Шарманашвили, оппозиция уже не сможет вернуться к прежним политическим позициям."Политика и жизнь беспощадны, когда ты допускаешь каскад ошибок. Наступает момент, когда уже нет смысла даже оглядываться назад", – заявил он.Тем временем депутат от оппозиционной партии "За Грузию" Гига Парулава заявил, что политическим партиям в стране необходимо проявлять больше ответственности, поскольку внутренние процессы в ряде оппозиционных сил наносят ущерб всему оппозиционному полю."Отдельным оппозиционным партиям следует проявлять больше ответственности, чего, к сожалению, у большинства оппозиционных партий нет. Это подтверждают процессы, происходящие внутри конкретных партий. Нас, конечно, не интересуют их внутренние дела, однако все это наносит ущерб оппозиционному полю и влияет на отношение общества к политическим партиям", – заявил Парулава в интервью Первому каналу Грузии.Он отметил, что ответственность должна быть общей нормой для всех политических сил, независимо от их принадлежности.Ранее девять оппозиционных партий объявили о формировании "Альянса оппозиции". В него вошли "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы".На прошлой неделе председатель "Единого национального движения" Тина Бокучава призналась, что изначально была против присоединения партии к альянсу, но в итоге учла мнение Саакашвили. Последний, в свою очередь, призывал оппозицию к объединению. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, европейская грузия, единое национальное движение, михаил саакашвили