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Папуашвили обвинил ПАСЕ в непризнании суверенитета Грузии

Папуашвили обвинил ПАСЕ в непризнании суверенитета Грузии

Sputnik Грузия

В принятом документе ПАСЕ выразила обеспокоенность продолжающимся ухудшением демократических процессов в Грузии 25.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-25T14:54+0400

2026-06-25T14:54+0400

2026-06-25T15:06+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили раскритиковал принятую 24 июня резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявив, что организация не признает суверенитет страны и волю грузинского народа.Накануне ПАСЕ приняла резолюцию, в которой выразила обеспокоенность отступлением Грузии от демократических стандартов. Документ содержит призыв к властям отменить ряд законов, которые в Ассамблее считают репрессивными, а также прекратить преследование оппозиции. Резолюцию поддержали 83 члена организации, против выступили пятеро, еще четверо воздержались.По его словам, ПАСЕ и Европарламент действуют в русле одной политической повестки и находятся под влиянием одних и тех же политических групп.Председатель парламента напомнил, что Грузия вступила в Совет Европы в 1999 году в расчете на поддержку и укрепление своего суверенитета, однако сегодня, по его оценке, организация действует противоположным образом.Папуашвили также заявил, что европейские институты не признают результаты парламентских выборов 2024 года и игнорируют политический выбор большинства граждан страны."Грузинский народ выразил свой выбор в 2024 году, однако политические группы, укоренившиеся в этих институтах, сказали "нет”", – отметил он.По словам спикера парламента, решения ПАСЕ и Европарламента формируются под влиянием представителей Европейской народной партии, членом которой остается "Единое национальное движение"."Для них грузинский народ – это Михаил Саакашвили, Элене Хоштария и группа людей, которые борются против собственной страны", – заявил Папуашвили.Что говорится в резолюцииВ принятом документе ПАСЕ выразила обеспокоенность продолжающимся ухудшением демократических процессов в Грузии, заявила об отсутствии условий для проведения подлинно демократических выборов и предупредила о риске установления в стране "однопартийной диктатуры".По оценке Ассамблеи, власти Грузии не выполнили ни одной из ранее выдвинутых рекомендаций. В документе также выражена обеспокоенность уголовным преследованием оппозиционных политиков, продолжающимися арестами представителей оппозиции, а также положением гражданского общества и независимых СМИ.Особое внимание в резолюции уделено инициативе властей о возможном запрете ряда оппозиционных партий. В ПАСЕ считают, что подобные шаги могут привести к формированию в стране фактически однопартийной системы власти.Ассамблея призвала власти Грузии отказаться от попыток запрета оппозиционных партий, прекратить преследование их лидеров и обеспечить условия для свободной политической конкуренции.Кроме того, ПАСЕ заявила, что нынешняя политическая и правовая среда не создает условий для проведения по-настоящему демократических выборов, и призвала власти выполнить рекомендации международных организаций, касающиеся избирательного процесса, верховенства закона и защиты прав человека.В документе также содержится призыв провести эффективное расследование случаев насилия в отношении участников протестных акций и обеспечить выполнение обязательств Грузии перед Советом Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, пасе, европарламент, тбилиси, совет европы