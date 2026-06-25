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Почему в Грузии растет популярность машин из Китая? – видео

Почему в Грузии растет популярность машин из Китая? – видео

Sputnik Грузия

На дорогах Грузии наблюдается значительный рост числа китайских автомобилей. Импорт китайских машин бьет исторические рекорды 25.06.2026, Sputnik Грузия

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За последние годы объемы ввоза увеличились более чем на 68%, а по некоторым категориям рост превышает 116%. Этот процесс поддерживается как развитием дилерских сетей, так и увеличением числа частных импортеров и прямых поставок из КНР.Все большей популярностью пользуются электрокары из Китая. Этому способствуют и нулевые пошлины на ввоз электромобилей в Грузию. Увеличение числа электрокаров стимулирует и расширение инфраструктуры для их зарядки. Также расширяется сеть центров техобслуживания, специализирующихся на китайских машинах.

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