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Почему в Грузии растет популярность машин из Китая? – видео
Почему в Грузии растет популярность машин из Китая? – видео
Sputnik Грузия
На дорогах Грузии наблюдается значительный рост числа китайских автомобилей. Импорт китайских машин бьет исторические рекорды 25.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-25T17:21+0400
2026-06-25T17:21+0400
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За последние годы объемы ввоза увеличились более чем на 68%, а по некоторым категориям рост превышает 116%. Этот процесс поддерживается как развитием дилерских сетей, так и увеличением числа частных импортеров и прямых поставок из КНР.Все большей популярностью пользуются электрокары из Китая. Этому способствуют и нулевые пошлины на ввоз электромобилей в Грузию. Увеличение числа электрокаров стимулирует и расширение инфраструктуры для их зарядки. Также расширяется сеть центров техобслуживания, специализирующихся на китайских машинах.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, видеоклуб , китай, грузия, дороги, транспорт в грузии, транспорт, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, видеоклуб , китай, грузия, дороги, транспорт в грузии, транспорт, видео
Почему в Грузии растет популярность машин из Китая? – видео
17:21 25.06.2026 (обновлено: 17:24 25.06.2026)
На дорогах Грузии наблюдается значительный рост числа китайских автомобилей. Импорт китайских машин бьет исторические рекорды
За последние годы объемы ввоза увеличились более чем на 68%, а по некоторым категориям рост превышает 116%. Этот процесс поддерживается как развитием дилерских сетей, так и увеличением числа частных импортеров и прямых поставок из КНР.
Все большей популярностью пользуются электрокары из Китая. Этому способствуют и нулевые пошлины на ввоз электромобилей в Грузию. Увеличение числа электрокаров стимулирует и расширение инфраструктуры для их зарядки. Также расширяется сеть центров техобслуживания, специализирующихся на китайских машинах.