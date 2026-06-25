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Премьер назвал путь решения проблемы нехватки квалифицированной рабочей силы в Грузии

Премьер назвал путь решения проблемы нехватки квалифицированной рабочей силы в Грузии

Sputnik Грузия

Желание изменить структуру занятости стало одной из причин, побудившей правительство к инициативе комплексной реформы образования, заявил премьер 25.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-25T20:52+0400

2026-06-25T20:52+0400

2026-06-25T20:52+0400

грузия

новости

экономика

ираклий кобахидзе

безработица

реформа системы образования в грузии

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Проблему нехватки квалифицированной рабочей силы сможет решить реформа образования, которая уже стартовала, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Нехватка квалифицированных кадров – одна из главных проблем, которую называет бизнес, представляя результаты своих исследований.По его словам, желание изменить структуру занятости стало одной из причин, побудившей правительство к инициативе комплексной реформы образования. "После полной реализации реформы образования, конечно же, эти системные проблемы в секторе безработицы будут устранены", – сказал Кобахидзе. Согласно исследованию Министерства экономики Грузии за 2026 год, Грузии ежегодно требуется лишь 14,4 тысячи выпускников вузов для того, чтобы удовлетворить рынок труда. По данным исследования рынка труда, самыми востребованными профессиями в Грузии, где наблюдается острая нехватка кадров, являются: педагоги средней школы и профессионального образования, помощники медсестер, врачи-специалисты, менеджеры строительства, программисты, строительный надзор, электротехники и менеджеры снабжения и дистрибуции. Низкое требование рынка труда фиксируется к таким профессиям, как социолог, археолог, горный геоинженер и художник. После представления исследования, правительство Грузии объявило старт реформы вузов, согласно которой были увеличены квоты на ряд факультетов, тогда как на другие они были сокращены до минимума. Кроме того, была введена система бесплатного обучения в государственных вузах Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, безработица, реформа системы образования в грузии